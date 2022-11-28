Tahir Elçi ölümünün yedinci yılında anıldı

Tahir Elçi'nin ölüm yıldönümünde konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nihat Eren, aradan yedi yıl göçmesine rağmen faillerin hâlâ tespit edilemediğini veya cezalandırılmadığını söyledi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015 günü çıkan çatışmada hayatını kaybeden Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün yedinci yılında vurulduğu yer olan Dört Ayaklı Minare'nin önünde anıldı.

Anma töreninde, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, Türkiye Barolar Birliği yöneticileri ile Diyarbakır ve bölge kentlerin barolarına üye avukatlar, adliye önünde bir araya gelerek tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önüne kadar yürüdü. Kalabalık, Elçi'nin vurulduğu yere karanfiller bıraktı.

Tahir Elçi'nin vurulduğu yere karanfiller bırakıldı Fotoğraf: DHA

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi burada yaptığı konuşmada, "Her sonbahar minarenin ayakları altında biraz daha karanfil birikiyor. Taşa düştük, sokak kırıldı, mahalle yıkıldı, düş bitirildi. Ölüm sessizliğinde gün bitirdik, yasaklarda ay geçirdik, yıl devirdik. Bugün kısılmak istenen sese ses vermek için daha da gür haykırmak için çok ses çok nefesle kara taşa karanfil bırakmaya geldik. Bugün karanfiller bizi anlatacak" dedi.

"Failler hâlâ tespit edilemedi veya cezalandırılmadı"

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren burada yaptığı konuşmada, "Tahir Elçi bu kadim kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, savaşa, operasyona ve çatışmaya karşı barışın sesini yükseltmek istediği esnada aramızdan alındı" dedi.

Tahir Elçi'nin öldürüldüğü tarih olan 28 Kasım 2015'in "aynı zamanda Türkiye'de yeni bir karanlık dönemin başlangıç tarihi" olduğunu belirten Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tarihi alanda başlayan çatışmalar o günden sonra yıkıcılığı artarak devam etmiş, insan hakları ihlallerinde dramatik bir yükseliş görülmüş, temel hak ve özgürlükler askıya alınmış, on binlerce insan yerlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış, ülkenin en önemli ve can yakıcı meselesi olan Kürt meselesinde yeniden güvenlikçi politikalara dönülmüştür."

Diyarbakır Barosu üyeleri de anmaya katıldı Fotoğraf: DHA

Bu cinayetin üzerinden yedi yıl geçmiş olmasına rağmen failleri hâlâ tespit edilemediğini veya cezalandırılmadığını belirten Diyarbakır Baro Başkanı Eren, "Elçi ailesinin, hukuk camiasının ve toplumun adalet duygusu maalesef hala tatmin edilememiştir. İlk andan itibaren yargı makamlarının isteksiz tutumu, soruşturma aşamasındaki skandal gelişmeler, bizlere bu cinayetin aydınlatılmasını istemeyen bir iradenin varlığını göstermiştir. Bütün bu isteksizliğe rağmen Diyarbakır Barosu ve Elçi ailesinin avukatlarının ısrarı neticesinde, cinayetin üstünden 4,5 yıl geçtikten sonra vasat bir iddianame hazırlanmış ve yargılama süreci başlamıştır" şeklinde konuştu.

Tahir Elçi'nin vurulduğu gün yaptığı basın açıklamasının metninin okunduğu anmada, saygı duruşunda da bulunuldu. Buradaki anmanın ardından grup, Elçi'nin mezarının bulunduğu Yeniköy Mezarlığı'na gitti.

Tahir Elçi davasının bir sonraki duruşması 2023'te

Tahir Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı iken tarihi dokunun tahrip olmasına tepki amacıyla Sur ilçesindeki Yenikapı Sokak'ta bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada vurularak yaşamını yitirmişti.

Tahir Elçi davasında yargılama devam ediyor Fotoğraf: DHA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ediyor.

Tahir Elçi cinayeti davasında biri ihraç edilmiş üç polis "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" iddiasıyla, 2 ila 6 yıl arasında hapis istemiyle yargılanıyor.

Dosyanın firari sanığı olan PKK'lı Uğur Yakışır hakkında ise "iki polisi öldürmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan" üç kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 45 yıl hapis cezası isteniyor. Davanın yedinci duruşması 5 Temmuz 2023'de görülecek.

DHA,DW/JD, BÖ