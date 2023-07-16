  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Aşırı sıcaklar
NATO - Türkiye İlişkileri
Türkiye ekonomisi
Gıda güvenliğiUkrayna

Tahıl anlaşmasında belirsizlik devam ediyor

1 saat önce

Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi 17 Temmuz Pazartesi akşamı sona eriyor, ancak anlaşmanın bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini koruyor.

https://p.dw.com/p/4Txtu
Getreidabkommen für Ukraine verlängert
Fotoğraf: dpa/Ukrinform/picture alliance

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş açmasından sonra dünyada kıtlık tehlikesi ortaya çıkması üzerine Birleşmiş Milletler (BM) ile Türkiye'nin arabuluculuğunda 22 Temmuz 2022'de Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi 17 Temmuz Pazartesi akşamı sona eriyor. Anlaşmanın bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumartesi günü Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı telefon görüşmesinde tahıl anlaşmasının asıl amacına ulaşmadığını söylediği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Fotoğraf: ALEXEY BABUSHKIN/SPUTNIK/AFP

İki lider arasındaki telefon görüşmesi sonrasında Kremlin tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Putin mevkidaşına, "Ana amacı aralarında Afrika kıtasından da ülkelerin olduğu ihtiyaç içindeki ülkelere tahıl sağlanması olan anlaşmanın asıl amacı uygulanmamıştır" dedi.

Tahıl Koridoru Anlaşması ile eş zamanlı olarak imzalanan ve Rusya'ya ait gıdalar ile gübrenin ihracatını kapsayan protokole atıfta bulunan Putin, Rusya'nın ihracatı önünde halen engeller bulunduğunu ifade etti. Açıklamada Putin'in, "İlgili Rusya-BM protokolünde yer alan ve Rus gıda ile gübresinin ihracatı önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik yükümlülüklerin halen yerine getirilmediğini" söylediği aktarıldı.

Güney Afrika liderinin telefon trafiği

Güney Afrika Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada ise, Ramaphosa'nın Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile, ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ve ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Konuyla ilgili Cuma günü bir açıklama yapan BM sözcülüğü ise, BM Genel Sekreteri Guterres'in tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin'den yanıt beklediğini aktardı.

Kremlin Erdoğan'ın sözlerini teyit etmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma günü yaptığı açıklamada, Putin'in Ağustos'ta Türkiye'ye geleceğini söyleyerek, "Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatma konusunda hemfikiriz. Temennimiz Putin ile müşterek kaldığımız gibi sürdürürüz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: ANKA

Ancak Erdoğan'ın açıklamaları Kremlin tarafından teyit edilmedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Erdoğan'ın açıklamalarının sorulması üzerine, "Rus tarafından bu konuyla ilgili bir açıklama yok" diye yanıt verdi.

Reuters: Son gemi Odesa'dan ayrıldı

Reuters haber ajansı, bir tanık ile MarineTraffic.com internet sitesinden edinilen verilere dayandırdığı haberinde, Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Ukrayna'da üretilen tahılla yüklü son geminin Pazar sabah erken saatlerde Odesa limanından ayrıldığını aktardı. Reuters ayrıca Türk bandıralı TQ Samsun isimli geminin Odesa limanından ayrılıp ayrılmadığına dair Ukraynalı yetkililerin bir yorumda bulunmadıklarını belirtti.

Tahıl Koridoru Anlaşması neden önemli?

Ukrayna, dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri. Rusya'nın, Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşın en önemli etkilerinden biri de kıtlık tehlikesinin baş göstermesi oldu. Dünya Gıda Programı'nın verilerine göre, Ukrayna tahılı, dünya genelinde yaklaşık 400 milyon insanın temel besin kaynağını teşkil ediyordu. Savaşın başlamasıyla birlikte Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının durması, özellikle Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde milyonlarca kişiyi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Reuters, AFP / DÇÜ, HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy - (18.08.2022 / Lviv)

Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Cuma günü Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.
Politika6 Temmuz 2023
Ukrayna lideri Zelenskiy, 8 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Kremlin: Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkileri bizi hedef almamalı

Kremlin: Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkileri bizi hedef almamalı

Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkilerinin Moskova'yı hedef almaması gerektiğini belirtti. Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihinin ise henüz belli olmadığını kaydetti.
Politika10 Temmuz 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Frau fliegen nach Saudi-Arabien ab

Erdoğan ekonomik beklentilerle Körfez yolcusu

Politika4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Hollywood grevde

Hollywood grevde

Sanat24 saat önce

15 Temmuz'a ilişkin yanıt bekleyen sorular

15 Temmuz'a ilişkin yanıt bekleyen sorular

Politika15 Temmuz 2023
Yevgeniy Prigojin

Rusya: Prigojin'in trol fabrikasına ne oldu?

Rusya: Prigojin'in trol fabrikasına ne oldu?

Politika15 Temmuz 2023

Güneş çarpması ile sıcak çarpması arasındaki fark nedir?

Güneş çarpması ile sıcak çarpması arasındaki fark nedir?

İklim15 Temmuz 2023
Hatay Milletvekili olarak seçilen Can Atalay yemin ederek görevine başlayamamıştı

Can Atalay'ın avukatları Yargıtay'ın kararına itiraz etti

Can Atalay'ın avukatları Yargıtay'ın kararına itiraz etti

Hukuk ve Adalet14 Temmuz 2023
İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi Pantheon yapısı önündeki pınarda serinlemeye çalışan insanlar

Aşırı sıcak hava dalgası: Ne yapmalı?

Aşırı sıcak hava dalgası: Ne yapmalı?

İklim14 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön