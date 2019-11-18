Tagesspiegel: Sarı Yelekliler Fransa'yı değiştirdi

Fransa’da başlayan Sarı Yelekliler hareketi Pazar günü bir yılını geride bıraktı. Berlin'de yayınlanan Tagesspiegel gazetesi gösterilerin Fransa'da yarattığı sonuçlarla ilgili şu bilançoyu çıkartıyor:

"Sarı Yelekliler protestoları Fransa'yı değiştirdi. Gösteriler her ne kadar giderek küçülmüş olsa da Fransızların kent ile taşra arasındaki karşıtlığı daha net bir biçimde görmesini sağladı. Protestolar büyük metropollerin çevresinde en güçlü durumdaydı ve burada büyük bir direniş potansiyeli uykuda bekliyor. Protestolar cumhurbaşkanının kendisinde de değişime yol açtı. Macron güvencesiz işlerde çalışanların ve orta tabakanın alt kesiminin alım gücünü iyileştirmek için 17 milyar euroluk kaynak ayırdı."

Almanya'da muhalefet partilerinden Yeşiller kongresini haftasonu Bielefeld kentinde düzenledi. Partinin kongresinde çizdiği profile ilişkin Nürnberger Nachrichten gazetesinde yer alan yorum şöyle:

"Bielefeld'de bir parti nihayet yeniden yönetmek, sadece söz söylemek, talep etmek ya da eleştirmek değil şekillendirmek de isteyen bir görünüm çizdi. […] Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) bazı kesimlerinin Yeşillere, onu bir şeytan yerine koyarak saldırmalarını anlamak zor: Birlik partilerinin ya Büyük Koalisyon'un dağılması halinde yapılacak bir erken seçimde ya da 2021'deki olağan meclis seçimlerinde Yeşiller'le koalisyon oluşturmak durumunda kalması hiç de ihtimal dışı değil. İki partinin örtüşen ortak noktaları da var; ‘iklim/ekolojik büyüme' gibi dev bir konu bu tür bir ittifak için hazır bir proje olur. Yeşiller her halükarda, Bielefeld'deki parti kongresinin de gösterdiği üzere buna son derece hazır."

Die Welt gazetesi başkanlık seçimlerinin yaklaştığı ABD'de Donald Trump'ın kendi partisi içindeki konumuna dair şu yorumu yapıyor:

"Bir zamanlar dışlanmış olan Trump'ın Cumhuriyetçi partiyi nasıl da kendine tabi kıldığına kanıt gerekirse, partinin onu nasıl güçlü bir şekilde savunduğuna bakmak yeterli. Demokrasilerde hükümet başkanları çoğunlukla kendi partileri tarafından düşürülür. Cumhuriyetçilerde ise Trump'a desteğin azaldığına dair bugün bile bir işaret yok. Bu sıralar Demokratlarda 2020'deki başkanlık seçimlerinde Trump'a meydan okuyacak kendi adaylarına dair bir hoşnutsuzluk var. Barack Obama bile partinin sol kanadına dair uyarılarda bulunuyor. Tüm bunlar Trump'ın ekmeğine yağ sürüyor."

Çekoslovakya'da 30 yıl önce gerçekleşen Kadife Devrim anısına Cumartesi günü Prag'da büyük bir gösteri düzenlendi. Göstericiler, hakkında rüşvet iddiası bulunan Başbakan Andrej Babis'in istifasını isteyerek demokrasi talep etti. Frankfurter Rundschau'da yer alan yorum şöyle:

"250 bin protestocu her ne kadar çok olsa da 10 milyon nüfuslu bir ülkede yine de bir azınlık. Ekonomi büyümeye devam ediyor, işsizlik yok ve maaşlar yükseliyor. Buna rağmen birçok insan adı ‘memnun olmayan vatandaşlar hareketi' olan bir partiye yöneliyor. Bu yaygın hayal kırıklığı nereden kaynaklanıyor? Sık sık bu bölgedeki insanların kendilerini ikinci sınıf Avrupa Birliği vatandaşı hissettikleri söyleniyor. Geçen 30 yılda batıdan doğuya devasa bir kaynak aktarılmasına karşın hiç kuşkusuz bu, yanlış değil. Ancak bundan daha önemlisi 30 yılda gösterilen muazzam çabaların bir bitkinlik yaratmış olması. Gücü kalmayan, tercihlerini hayal kırıklıklarına göre yapmaya eğilimli oluyor."

DW / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe