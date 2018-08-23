Tagesspiegel: Merkel Bakü'de sesini yükseltmeli

Rhein-Zeitung gazetesi Angela Merkel'in Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki temaslarına şu satırları ayırmış:

"Başbakan Merkel bölge ülkelerini kapsayan ziyaretlerle Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Rusya'nın hâlâ var olan baskın gücü ve etkisi karşısındaki egemenliğine destek veriyor. Alman iş dünyası da Kafkas ülkelerindeki yatırım ve işbirliği imkânlarını değerlendiremezse boşluğu Çinliler doldurur. Kafkasya, Rusya'nın eski koruyucu güç olarak ne kadar kudretli olduğuna ve Vladimir Putin'in katı uygulamalar ve küçük çaplı devletler hukuku ihlalleriyle eski Sovyetler Birliği'ni bir arada tuttuğuna örnek sayılır. Bu sadece Ukrayna için geçerli değil.”

Neue Osnabrücker Zeitung Almanya Başbakanı'nın Kafkas ülkelerine ekonomik yakınlaşma dışında vadedebileceği bir şey olmadığını vurguluyor:

"Sosyal ve ekonomik reformlarını kararlılıkla sürdüren Gürcistan'da Avrupa tutkusunun ne kadar fazla olduğunu görmek mümkün. Ancak ülke halkının kendini hayale kaptırması yanlış olur. Gürcistan görülebilir zaman içinde ne Avrupa Birliği ne de NATO üyesi olabilir. Rusya'nın duyarlılığının bilinciyle bu aşamada Batı'nın hareket alanını Rusya'nın güvenlik kuşağını yaracak şekilde genişletmesi doğru olmaz. Ama aynı zamanda Avrupa ile yakınlaşma arayan Gürcistan ile ikili ilişkilerin derinleştirilmesi de tutarlı bir politikadır.”

Tagesspiegel gazetesinin Almanya Başbakanı Merkel'in Azerbaycan ziyaretini konu alan yorumu ise özetle şöyle:

"Alman parlamentosu ve Alman hükümeti yolsuzluk skandalıyla yüzleşip Azerbaycan'daki rejimin tutumunu kınamış olsaydı, Merkel Bakü'ye daha güçlü bir pozisyonla giderdi. Bir devletin uluslararası kuruluşların kararlarını kendi lehine çevirmek için her türlü yola başvurması sonuçsuz kalmamalı. Merkel konuyu açmadığı takdirde, Avrupa üzerinde nüfuz kurmaya çalışan Azerbaycan yönetimi gibi aynı yolu deneyen diğer ülkeler de kendini onaylanmış sayacak. Aynı zamanda Alman hükümeti otokrasiyle yönetilen Azerbaycan'da yolsuzluğa karşı çıkarak özgürlüğünü ve hayatını tehlikeye atanların nezdindeki inandırıcılığını da kaybeder. Sayın Merkel'in bütün bu konuları kapalı kapılar ardında değil de yüksek sesle ve anlaşılacak şekilde dile getirmesi gerekir.”

ABD'deki Başkan Trump'ı yakından ilgilendiren yargı sürecinin muhtemel etkilerine değinen Badische Zeitung gazetesi Trump'ı azletmenin kolay olmayacağını yazıyor:

"Taraftarları, idollerine yöneltilen her türlü eleştiriyi karanlık bir komplo yürütüldüğünün kanıtı olarak görüyorlar. Eski avukatının mahkemede Trump'ın doğrudan sorumlusu olduğu suçlamaları kabul etmesi bile durumu değiştirmiyor. Demokrat Parti bu nedenle görevden el çektirme prosedürü başlatmanın bumerang etkisi yapabileceğine kanaat getirdi. Demokratlar zaten prosedürün başlatılması için gerekli olan Temsilciler Meclisi çoğunluğuna sahip değiller. Sonunda Başkanın azline üçte ikilik Senato çoğunluğuyla karar verilebiliyor. Trump gelişmeleri soğukkanlılıkla takip edebilir. Tabii nasıl soğukkanlı olunabileceğini biliyorsa.”

AFP,dpa/AG, HS

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