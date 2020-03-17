 Tagesspiegel: Koronavirüs nedeniyle herkes değişmek zorunda | BASIN | DW | 18.03.2020

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BASIN

Tagesspiegel: Koronavirüs nedeniyle herkes değişmek zorunda

Alman gazeteleri koronavirüsle mücadele, bunun için alınan önlemler ve ülkeler arasındaki dayanışma ile ilgili yorumlara ağırlık veriyor.

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Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesi koronavirüsle mücadele için hem bireyler hem de siyasetin değişmek zorunda olduğu görüşünde:

"Siyasi kararlar dakikalar içinde alınıyor, çalışma ve işletme modelleri değişiyor, gündelik ihtiyaçlar güvence altına alınmak zorunda. Ve bundan çıkış noktası herkes için belirsiz. Kesin olan tek bir şey var: Her hayata dokunuyor bu durum ve her insan değişmek zorunda. Ancak siyaset de bu krizde değişmek zorunda: Atılan her adımın gerekliliği ve sonuçları açıklanmak zorunda. Bu radikal değişimden etkilenecek olanlar ekonomik kaygılarıyla yalnız bırakılmamalı. Aksi takdirde dayanışma kısa sürede mutsuzluğa dönüşür."

Nürnberger Nachrichten Almanya’daki 16 eyalet arasında özellikle güneydeki Bavyera’nın koronavirüsle mücadele ileride olduğunu belirtiyor:

"Virüs kontolsüzce yayılmaya devam ederse hastane ve klinikler kısa sürede sınırlarına dayanmış olur. İtalya’nın bazı bölgelerinde doktorlar, Almanya’da siyasetin her durumda kaçınmak istediği kabusu yaşıyor: Hayati önem taşıyan cihazları olmadığı için, hastaların ölmesine seyirci kalmak zorundalar. Bunun başımıza gelmesini önleyebilirsek her tür çabaya değer… Bavyera Eyaleti Başbakanı Markuz Söder ise kriz yönetiminde kendisinden pek beklenmeyecek bir kalite sergiliyor. Elbette bunda Bavyera’nın zengin bir eyalet olmasının etkisi var. Bavyera şimdi virüsle mücadelede diğer eyaletlerin birkaç gün arayla takip ettiği önlemleri alarak ilerliyor. Bu önlemleri dinlemeyen vatandaşlarla mücadele konusunda ise Bavyera’nın araçları da sınırlı."

Stuttgarter Nachrichten Avrupa Birliği ülkelerinin koronavirüsle mücadelede birbirlerine yeterince destek olmadığı görüşünde:

"İtalya’da hastanelerde bu kadar darlık yaşanırken, Almanya’nın yoğun bakım ünitelerinde maske ve tıbbi olarak gerekli cihazlara ihracat kısıtlaması getirmesi, hayal kırıklığına yol açıyor. Şu an yoğun bakım ünitelerinde henüz boş yatakları olan Fransa ve diğer komşu ülkelerin Kuzey İtalya’dan insanları almaları doğal karşılanmalıydı. Kriz dönemlerinde ulus-devlet öne çıkıyor. Gidişatı, tempoyu onlar belirliyor. Schengen Bölgesi’ndeki sınır kontrollerinin yeniden başlatılmasına da onlar karar veriyor."

Frankfurter Rundschau 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın salgın nedeniyle 2021’e ertelenmesi kararını yorumluyor:

"Şampiyonanın 2021'e ertelenmesi, korona krizindeki tek mantıklı çözümdü. Bu durum liglere ve UEFA’ya bu yaz müsabakalarını en iyi durumda daha sonraki bir dönemde tamamlamaları için gerekli alanı tanımış oldu. Tabii futbol dünyası önümüzdeki haftalarda maçlara yeniden başlayabilirse. Salgının ne zaman önüne geçileceği henüz kestirilemiyor, ülkeden ülkeye durum değişiyor. 12 ülkede yapılması planlanan şampiyonada, bu yaz hala virüs ve virüsün sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalabilecek bir ülkenin bulunması riski çok büyük."

HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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