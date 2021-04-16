Tagesspiegel: Alman milletvekillerine ölüm tehdidi

Almanya'da geçen hafta kabul edilen koronavirüs salgınına karşı kısıtlamalar paketinin yasalaşmasını onaylayan milletvekillerinin, sanal ortamda ölüm tehditleri ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Tagesspiegel gazetesinin, SPD'nin (Sosyal Demokrat Parti) güvenlik politikalarından sorumlu siyasetçisi Gabriele Katzmarek'in elinden çıkan bir yazıya dayandırdığı haberine göre, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) konuyla ilgili bilgileri Federal Parlamento'ya aktardı.

Söz konusu haberde, tasarıyı onaylayan milletvekillerinin isminin "Alman politikacıların ölüm listesi" adı altında haberleşme uygulaması Telegram üzerinden yayıldığı ve bunun dışında farklı listelerin de internetin diğer mecralarında görüldüğü ifade ediliyor.

Gabriele Katzmarek

Katzmarek'ten dikkatli olma çağrısı

BKA'nın durumu gözettiği ancak şu an için Federal Parlamento milletvekillerine yönelik somut bir tehlike görmediği belirtiliyor. SPD'li Katzmarek ise milletvekillerini daha dikkatli ve gerekirse BKA ile iletişim halinde olmaya davet etti.

Koronavirüs salgınına karşı "acil fren" olarak da nitelendirilen tasarının yasalaşmasına karşı geçen hafta, başkent Berlin'deki federal parlamento binası önünde, yer yer şiddet olaylarının yaşandığı protestolar düzenlenmişti. 342 milletvekilinin oyu ile kabul edilen tasarıya AfD (Almanya için Alternatif), Sol Parti ve FDP (Hür Demokratlar) milletvekilleri ret oyu vermiş, diğer muhalefet partisi Yeşiller grubu üyeleri ise çekimser oy kullanmıştı.

AFP / ET,HT

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