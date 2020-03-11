 Taci Üssü′ne yeni saldırı | DÜNYA | DW | 14.03.2020

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DÜNYA

Taci Üssü'ne yeni saldırı

Irak'ta, Amerikan, İngiliz ve Alman askerlerinin de kullandığı Taci Üssü, son üç günde ikinci kez saldırıya uğradı. Saldırıda iki kişinin ağır yaralandığı bildiriliyor.

Taci Üssü (Arşiv)

Taci Üssü (Arşiv)

Irak'ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Taci Askeri Üssü’ne son üç günde ikinci füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda iki kişinin yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu bildirildi. Iraklı haber sitesi Alsumaria News’in, emniyet birimlerine dayandırdığı haberine göre saldırıda üsse 11 adet katyuşa füzesi isabet etti. Amerikan ordusu tarafından kullanılan Taci Üssü’nde İngiliz ve Alman askerleri de görev yapıyor.

Aynı üs üç gün önce yine saldırıya uğramış ve 18 katyuşa füzesi ile vurulan askeri tesiste iki Amerikan ve bir İngiliz askerinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Söz konusu saldırının ardından Amerikan güçleri İran yanlısı milislere karşı operasyon düzenlemiş ve bu operasyonda en az altı kişinin öldürüldüğü duyurulmuştu. Cumartesi günü düzenlenen saldırının ardında da İran tarafından desteklendiği öne sürülen Kataib Hizbullah grubunun olduğu üzerine duruluyor.

Taci Üssü’nde görev yapan yabancı askerler, IŞİD’e karşı mücadele veren Irak ordusunu destekliyor. Ancak bölgede etkili olan İran yanlısı milisler ve gruplar, ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesini talep ediyor.

AFP,dpa / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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