 Taşınma sonrası ilk uçuş | TÜRKİYE | DW | 06.04.2019

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TÜRKİYE

Taşınma sonrası ilk uçuş

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu tamamlandı. İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapıldı.

Türkei Der erste Flug am neu eröffneten Flughafen Instanbul (DHA/C. Yurittas)

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonunun tamamlanması ile birlikte ilk sefer İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gerçekleşti.

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Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma başladı. Toplam 47 bin ton malzemenin 45 saatte taşınması planlanıyor. (05.04.2019)

İstanbul'un yeni havalimanının taşınma tarihi açıklandı. Türk Havayolları birkaç kez ertelenen taşınma planını 6 Nisan'da hayata geçireceğini açıkladı. (11.03.2019)

Ekimde açılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci başlıyor. 1 Mart'ta başlayacak taşınma işleminin 3 Mart'ta sona erdirilmesi hedefleniyor. (21.01.2019)

Türk Hava Yolları'na ait Airbus A321 tipi uçak saat 14.25'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Ankara'ya giden yolcular havalimanında Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Atatürk Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’na ait son tarifeli yolcu uçağı Singapur’a gitmek üzere sabaha karşı saat 02.00’de havalandı. 6 Nisan 02.00 ile 14.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı 12 saat süreyle tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatıldı. Yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı taşınma takviminin ilk günü 107 bin yolcu kullandı. Ayrıca 636 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Büyük taşınma ‘selamlama uçuşuyla’ sona erdi

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu Boeing 777-300 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra özel bir rota izledi. Atatürk Havalimanı üzerinde 'veda' niteliğinde bir tur attıktan sonra uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden bir rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı. THY uçağı inişinin ardından bir havacılık geleneği olan uçağın her iki tarafından su püskürtülerek yapılan 'su takı' ile karşılandı.

DHA/BW,MY

©Deutsche Welle Türkçe

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