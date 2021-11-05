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Tıp, sağlık bilimleri dalı. Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü. Hem bir bilgi alanı hem de bu bilginin uygulandığı meslektir.
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Türkiye’de Covid19 vaka ve ölüm sayılarındaki artış devam ediyor. Yetişkinler kadar, şimdiye kadar hastalığı hafif atlattığı söylenilen çocukların da yeni varyantlardan olumsuz etkilenebileceği endişesi var. DW Türkçe Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ni ziyaret ederek tüm yönleriyle Covid mücadelesini görüntüledi.
DW Haber'de bugün; Koca'nın verdiği farklı aşılama tarihleri ne anlama geliyor?, Rapor: Türkiye pandemide halka en az nakti destek veren ülkelerden, "Akşener’in kafasında Cumhurbaşkanı olmaya dair bir istek var", 14 Mart Tıp Bayramı buruk geçecek : "Vedalaştık, el salladı. ‘Tamam’ dedi, gitti.”
Mirgün Cabas ile Her Şey'in bu haftaki konukları tıp hukuku uzmanı Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt ve Türkiye'nin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı'ydı. Söğüt, yasal düzenleme yapıldığı takdirde Türkiye'de aşının zorunlu hâle gelebileceğini söyledi. Avrupa rekortmeni yüzücü Sakçı ise Türkiye'deki tesis sorunu giderilirse bu spor dalında başka isimlerin de parlayabileceğini belirtti.