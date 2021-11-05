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Tıp

Tıp, sağlık bilimleri dalı. Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü. Hem bir bilgi alanı hem de bu bilginin uygulandığı meslektir.

DW Türkçe'nin tıp ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

This image courtesy of the University of Queensland and recived by AFP on October 29, 2021, shows a skin patch and its applicator tested to vaccinate against Covid-19. - A vaccine, but no needle. Since the start of the pandemic, plans to vaccinate against Covid-19 using patches have multiplied, testifying to a movement that could well revolutionize the way vaccines will be administered in the future. A study in mice, published on October 29, 2021 in the journal Science Advances, found promising results. The patch used: a square of 1cm by 1cm, made of plastic, with more than 5,000 tiny peaks on its surface, so small that you can't even see them, described to AFP Dr David Muller, co -Study author and virologist at the University of Queensland, Australia. (Photo by Hung Vu / The University of Queensland / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Hung Vu/ The University of Queensland - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

İğne korkusu olanlara müjdeli haber: Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor 05.11.2021

Şırıngayla aşılamaya alternatif olarak geliştirilen aşı bantları üzerinde çalışan bilim insanları umut verici sonuçlar elde etti. Yöntem, iğne korkusu olanlar için önemli bir seçenek oluşturuyor.
David Julius and Ardem Patapoutian. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2021. Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu 04.10.2021

2021 Nobel Tıp Ödülü'nü "ısı ve temas reseptörlerini keşifleriyle" moleküler biyoloji alanında çalışma yapan ABD'li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı.
BERLIN, GERMANY - MARCH 19: Turkish-German scientists Ugur Sahin (L) and Ozlem Tureci (R), who made BioNTechÄôs coronavirus vaccine, pose during an interview as they arrive to receive the Order of Merit given by German President Frank-Walter Steinmeier in Berlin, Germany on March 19, 2021. German President Frank-Walter Steinmeier to honor Turkish-German scientists Ugur Sahin, Ozlem Tureci with country's Order of Merit for work developing effective COVID-19 vaccine. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

Türeci ve Şahin'e prestijli tıp ödülü 21.09.2021

Almanya'da mRNA bazlı Covid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin Almanya'nın prestijli tıp ödüllerinden Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü'ne layık görüldü.

Eine Impfhelferin nimmt während einer Impfaktion auf dem Wochenmarkt den Impfstoff von Biontech/Pfizer aus der Kühltruhe. +++ dpa-Bildfunk +++

Bilim insanları: Üçüncü doz aşıya gerek yok 13.09.2021

Tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan makalede, mevcut koronavirüs aşılarının etkin olduğu ve nüfusun üçüncü doz aşı ile aşılanmasının gerekli olmadığı belirtildi.
Ferhan Sensoy ist tot. Quelle: DHA Demirören Haber Ajansı

Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti 31.08.2021

Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesinde tedavi gören tiyatro sanatçısı ve yazar Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti.

SAGLIK BAKANLIGI'NIN TURKIYE ASI TABLOSU VERILERINE GORE, DIYARBAKIR'DA YAKLASIK 123 BIN KISIYE BIRINCI, 72 BINI DE IKINCI DOZ OLMAK UZERE 195 BIN ASI UYGULAMASI YAPILDI. FOTO: BURAK EMEK/DIYARBAKIR,(DHA)

Doktorlarda aşı karşıtlığı: Tıbba ihanet mi? 06.08.2021

TTB, aşı karşıtı açıklamalar yapan 20'den fazla doktorla ilgili disiplin süreci başlattı. Prof. Dr. Berna Arda, tıp doktorlarının bilim karşıtlığının etik değerlere aykırı bir tutum olduğunu söylüyor.
Kürsat Ayvatoglu, ehemaliger AKP-Mitarbeiter Copyright: Demirören Nachrichten Agentur (DHA)

Kanından "pudra şekeri" değil kokain çıktı 26.07.2021

Adli Tıp, araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'nun "Kokain değil pudra şekeriydi" savunmasını çürüttü, kanında uyuşturucu madde tespit etti.

Am Institut für Pharmazie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg trainiert Doktorand Tom Wersig (l) während eines Laborpraktikums mit Studenten des 4. Studienjahres das Zuschweißen von Ampullen, aufgenommen am 12.05.2017. Die Universität in Halle bildet bereits seit über 160 Jahren Apotheker aus und gehört in Deutschland zu den größten pharmazeutischen Hochschuleinrichtungen. In diesem Jahr begeht die Universität das 200-jährige Jubiläum der Zusammenlegung der Universitäten von Wittenberg und Halle zur Martin-Luther-Universität. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi tartışması 25.06.2021

Türkiye- Katar Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Anlaşması’nın Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi imkanı sunacağı iddia ediliyor. İletişim Başkanlığı ise anlaşmanın sivilleri kapsamadığını açıkladı.

Çocukları bekleyen tehlike: Organ tutulumu ihtimali 14.04.2021

Türkiye’de Covid19 vaka ve ölüm sayılarındaki artış devam ediyor. Yetişkinler kadar, şimdiye kadar hastalığı hafif atlattığı söylenilen çocukların da yeni varyantlardan olumsuz etkilenebileceği endişesi var. DW Türkçe Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ni ziyaret ederek tüm yönleriyle Covid mücadelesini görüntüledi.

DW Haber - 07.04.2021 07.04.2021

DW Haber'de bugün: Danıştay'dan TSK'da başörtüsüne vize, Ramazan sofrası bu yıl da zamlı kurulacak, Covid-19 çocuklar arasında yayılmaya mı başladı?, Öğretmenlere güvenlik soruşturması: "Fişleme ve kadrolaşma operasyonu."

Eine Gedenkveranstaltung der Ärztekammer für an Corona verstorbene Ärzte und Ärztinnen

Doktor yakınlarını kaybedenler: "Mesleğine aşıktı" 14.03.2021

Koronavirüs salgını sürecinde doktor yakınlarını kaybedenler, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle yaşadıklarını DW Türkçe’ye anlattı.

DW Haber - 12.03.2021 12.03.2021

DW Haber'de bugün; Koca'nın verdiği farklı aşılama tarihleri ne anlama geliyor?, Rapor: Türkiye pandemide halka en az nakti destek veren ülkelerden, "Akşener’in kafasında Cumhurbaşkanı olmaya dair bir istek var", 14 Mart Tıp Bayramı buruk geçecek : "Vedalaştık, el salladı. ‘Tamam’ dedi, gitti.”
October 4, 2020, Brazil: In this photo illustration the medical syringe is seen with Sinovac Biotech company logo displayed on a screen in the background (Credit Image: © Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Wire |

CoronaVac Çin'de yaygın kullanım onayı aldı 06.02.2021

Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, Türkiye'nin de sipariş ettiği Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" adlı koronavirüs aşısına koşullu olarak yaygın kullanım onayı verdi.

Portrait of a attractive, young, confident female health care professional in hes working environment. | Verwendung weltweit, Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Türkiye'de tıp eğitimi: Doktorlar endişeli 19.01.2021

Türkiye'nin Covid-19 salgını ile mücadelesinde nitelikli sağlık çalışanları büyük rol oynuyor. Ancak tıp eğitimindeki sorunlar nedeniyle doktorların kendileri de gelecekte aynı kalitenin yakalanabileceğinden emin değil.

DW Haber - 18.01.2021 18.01.2021

Veliler ve Eğitim-Sen: Öğrenciler seçmeli din dersine yönlendiriliyor, "Tıp fakülteleri aynı eğitim standardını sunamıyor", yabancı şirketler neden Türkiye’de sendikal haklara saygı duymuyor?, helikopterden atılma iddiaları: 4 gazeteci 100 gündür tutuklu.

"Zorunlu aşı kanunen mümkün kılınabilir" 10.12.2020

Mirgün Cabas ile Her Şey'in bu haftaki konukları tıp hukuku uzmanı Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt ve Türkiye'nin rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı'ydı. Söğüt, yasal düzenleme yapıldığı takdirde Türkiye'de aşının zorunlu hâle gelebileceğini söyledi. Avrupa rekortmeni yüzücü Sakçı ise Türkiye'deki tesis sorunu giderilirse bu spor dalında başka isimlerin de parlayabileceğini belirtti.
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