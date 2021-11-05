Tıp, sağlık bilimleri dalı. Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü. Hem bir bilgi alanı hem de bu bilginin uygulandığı meslektir.

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