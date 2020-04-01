Tıp profesörü Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye’nin önde gelen dahiliye uzmanlarından İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Taşçıoğlu’nun ölüm haberini oğlu Onur Taşçıoğlu Twitter hesabından duyurdu. Taşçığolu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Cemil Taşçıoğlu Türkiye’de koronavirüs nedeniyle öldüğü bilinen ilk doktor.

Taşçıoğlu’nun ölümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Türk Tabipler Birliği (TTB), “Covid-19 salgınında sağlık hizmeti sunan hekimler ne yazık ki ilk kayıplarını verdiler. Sağlık çalışanlarını koruyacak tedbirlerde aksama olmamasını bir kez daha hatırlatır, değerli hocamızın ailesine başsağlığı dileriz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Prof. Taşçıoğlu’nun ölümüyle ilgili olarak "Sayın hocam için Allah'tan rahmet diliyorum, büyük bir acı. Çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar hizmet ederek hayata veda etti" ifadelerini kullandı.

İstanbul Tıp Fakültesi'nden de Taşçıoğlu’nun ölümü üzerine bir mesaj paylaşıldı.

601 sağlık çalışanı pozitif

Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 601 sağlık çalışanını koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada COVID-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanları olduğunu doğrulamış ancak sayı vermekten kaçınmıştı.

Taşçıoğlu gösterdiği semptomlar nedeniyle 16 Mart’ta hastanede karantinaya alınmış, yapılan test sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı. Taşçıoğlu hastanedeyken sosyal medyada yayınladığı videoda "kendisini iyi hissettiğini ve zorunlu bir bekleyiş içinde olduğunu" söylemişti.

DW/GY,SSB

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