Tıbbi malzeme ve cihaz tedariğinde sıkıntılar sürüyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlık alanında tıbbi cihazlara erişimle ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekiyor.

Tıbbi malzeme ve cihaz tedarik eden firmalarla devlet arasındaki ödeme krizi çözüme kavuşturulamadı. Sağlık Bakanlığı'nın borçların bir kısmını ödemesi de soruna çare olmadı. Dövizdeki aşırı yükselişe rağmen Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı sabit kur, firmaları zor duruma sokuyor. Bu nedenle bazı ürünlerin tedarik edilemediği belirtiliyor. TTB de malzeme ve cihaz eksikliği nedeniyle bazı ameliyatların yapılamadığını açıkladı.

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Batu Bozkürk

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