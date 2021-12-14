 Tıbbi malzeme ve cihaz tedariğinde sıkıntılar sürüyor | GÜNDEM | DW | 14.12.2021

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GÜNDEM

Tıbbi malzeme ve cihaz tedariğinde sıkıntılar sürüyor

Tıbbi malzeme ve cihaz tedarik eden firmalarla devlet arasındaki ödeme krizi çözüme kavuşturulamadı. Türk Tabipleri Birliği, tedarik sorunları nedeniyle bazı ameliyatların yapılamadığını belirtiyor.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlık alanında tıbbi cihazlara erişimle ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekiyor.

Tıbbi malzeme ve cihaz tedarik eden firmalarla devlet arasındaki ödeme krizi çözüme kavuşturulamadı. Sağlık Bakanlığı'nın borçların bir kısmını ödemesi de soruna çare olmadı. Dövizdeki aşırı yükselişe rağmen Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı sabit kur, firmaları zor duruma sokuyor. Bu nedenle bazı ürünlerin tedarik edilemediği belirtiliyor. TTB de malzeme ve cihaz eksikliği nedeniyle bazı ameliyatların yapılamadığını açıkladı.

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!

Batu Bozkürk

© Deutsche Welle Türkçe

Multimedya Bölümü

DW Haber - 14.12.2021 14.12.2021

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