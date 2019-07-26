 Tütünlü mamul tüketimi tüm dünyada azalıyor | DÜNYA | DW | 19.12.2019

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DÜNYA

Tütünlü mamul tüketimi tüm dünyada azalıyor

Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında sigara ve diğer tütünlü mamüllerin tüketiminin azaldığını bildirdi. Sigara içmeme ve tütün içeren ürünlerden uzak durma eğilimi özellikle kadınlar arasında daha yaygın.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya çapında on yıllardır yürütülen sigarayı bırakma ve tütünlü mamullerden uzak durma kampanyalarının etkisini gösterdiğini bildirdi. DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, ölümcül hastalıklara yol açabilen tütünlü ürünler tüketimine karşı verilen uzun soluklu mücadelede belirleyici bir dönüm noktasına gelindiğini ifade etti.

Tedros Adhanom Ghebreyesus - Arşiv

Tedros Adhanom Ghebreyesus - Arşiv

Örgütün hazırladığı ilgili raporun tanıtımında konuyla ilgili önemli verileri kamuoyuna duyuran Ghebreyesus, 2000 yılında dünya çapında 15 yaş üstündeki nüfusun yaklaşık üçte birinin tütünlü ürünler tükettiğini, bu oranın 2015 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun dörtte birine gerilediğini dile getirdi. Yaklaşık bir tüketici sayısı da veren Ghebreyesus, 2000'de 1,4 milyar kişinin tütün içeren ürünler kullandığını, bu rakamın 2018'de, dünya nüfusu artmasına rağmen 1,3 milyar kişiye düştüğünü ifade etti.

Kadınlar sigaradan uzak durma konusunda çok daha başarılı

Küresel çapta tütünlü mamul tüketiminin azalmasında en önemli rolü kadınlar oynuyor. Genel Sekreter Ghebreyesus tarafından tanıtılan rapora göre, erkekler arasında sigara ve benzeri ürünlerin tüketimi hala, az da olsa artmaya devam ediyor. Ancak kadınların çok daha büyük oranda tütünsüz bir hayatı tercih etmesi sayesinde, kullanıcı sayısı azalıyor. Diğer yandan DSÖ, erkeklerde de önümüzdeki seneden itibaren sigara, puro, pipo vb. mamulleri kullananların sayısında azalma eğilimi başlayacağını öngörüyor.

Örgüt, tütün tüketen erkeklerin, 2020 sonunda dünya çapında 2018'e göre iki milyon, 2025'te de altı milyon kişi azalacağından yola çıkıyor. Kadınların nikotin bağımlılığından uzak durmasına dair rakamlar ise çok daha çarpıcı. Buna göre 2020 sonunda, 2018'e göre tütün tüketen kadın sayısı küresel çapta dokuz milyon eksilecek. 2025'te ise bu rakam 2018'e oranla tam 32 milyon kişi azalacak.

dpa / TY/ET

© Deutsche Welle Türkçe

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