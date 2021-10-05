 TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: Merkez Bankası bağımsız olmalı | Ekonomi | DW | 19.10.2021

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Ekonomi

TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: Merkez Bankası bağımsız olmalı

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "Merkez Bankası gibi düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bağımsızlığının tartışma dışı olması gerektiğini" söyledi. Özilhan laiklik ve demokrasi vurgusu yaptı.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı başladı. Toplantıda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan "başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bağımsızlığının tartışma dışı olması gerektiğini" söyledi.

"Türkiye'nin geleceğine baktığımda dünyadaki jeopolitik risklerin, sosyokültürel gerilimlerin, iklim değişiminin etkilerinin ve bereketsiz, dengesiz ekonomik büyümenin mahşerin dört atlısı olarak üzerimize geldiğini görüyorum" diyen Özilhan konuşmasında bu başlıklara değindi.

"Büyümeli ve kişi başı gelirimizi artırmalıyız. Çünkü herkes refah ister" diyen Özilhan "Büyümek için öncelikle makro ekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyüme sürecini başlatabilmek gerekiyor. Bu doğrultuda en önemli adımlar piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarını güçlendirmek ve başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığını tartışma dışı bırakacak biçimde tesis etmektir" dedi.

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Büyümenin sadece hızlı değil "istiham yaratan, yeşil ve adil bir büyüme" olması gerektiğini söyleyen Özilhan "Düşen sadece Türk Lirası'nın değeri değil, su rezervlerimiz, birbirimize güvenimiz, ihracatımızda yüksek teknoloji ürünlerin payı, mutluluk ve huzurumuz da geriliyor" ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve laiklik vurgusu

"Özellikle laikliğe ve demokrasiye vurgu yapmak istiyorum" diyen Özilhan "Farklı dil, din, ırk, mezhep, etnisite, sosyoekonomik kökenden insanlardan oluşan milleti düşününce herkesi harekete geçirmek, herkesin katkısını almak, kimseyi dışarıda bırakmamak ancak demokrasi ve laiklik ile mümkün olabilir" dedi.

Özilhan "kuvvetler ayrılığının", "denge ve denetleme mekanizmalarıyla, yargısal denetimin güçlendirilmesi, şeffaf, hesap verebilir, daha az merkeziyetçi ve etkin bir kamu yönetimi anlayışının yerleşik hale getirilmesi" gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son iki buçuk yıllık dönemde para politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle üç Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almış, bu adımlar Türk Lirası'na büyük darbe vururken para politikalarının öngörülebilirliği ve güvenilirliği piyasalarda zarar görmüştü. Geçen hafta Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Abdullah Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmalarının ardından Dolar/TL kuru yeniden yükselişe geçmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı Para Piyasası Kurulu 21 Ekim Perşembe günü toplanacak.

DW / EC, CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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