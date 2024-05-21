TÜSES: Katılım yüksek olsaydı da İmamoğlu kazanacaktı

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), 31 Mart 2024 İstanbul Seçim Analizi Raporunu yayınladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim sonuçları üzerinden yapılan analize göre sandığa gitmeyen seçmenin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçim sonuçlarını değiştirecek bir etkisi olmadı. Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) oy veren seçmenin tamamı sandığa gitmiş olsaydı Ekrem İmamoğlu seçimi kazanacaktı.

TÜSES'in hesaplamaları, İstanbul’da 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde oy kullanan 1 milyon 268 bin kişinin, 31 Mart 2024 yerel seçiminde sandığa gitmediğini ortaya koyuyor. Bu seçmenlerin yaklaşık 850 bini iktidar bloğundaki partilere, yaklaşık 400 bini ise muhalefet bloğundaki partilere oy veren seçmenlerden oluştu. İktidar bloğuna oy veren seçmenin tamamı 31 Mart'ta sandığa gitmiş olsa ve Murat Kurum'a oy vermiş olsaydı da bu, İmamoğlu ile Kurum arasındaki 1 milyon bin 274'lük oy farkını kapatmaya yetmeyecek ve İmamoğlu seçimi yine kazanacaktı.

TÜSES'in analizine göre 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı ve bu ittifakın iktidarını destekleyen partilere oy veren yaklaşık 200 bin seçmen 31 Mart'ta oyunu İmamoğlu'na verdi. Partiler arası oy geçişkenlikleri bu seçime kadar aynı grup içindeki partiler arasında olurken, 31 Mart 2024'te, İmamoğlu karşı gruptan da oy almayı başardı.

Rapora göre İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na aday gösteren muhalif partilerin seçmenlerinden 155 bin 89, aday göstermeyen muhalif partilerin seçmenlerinden ise 112 bin 575 oy geldi. İmamoğlu'nun Cumhur İttifakı (AKP ve MHP) ya da Cumhur ittifakına destek veren (YRP, HÜDA PAR, BBP gibi) partilerden ve Zafer, Memleket, DSP, BTP gibi partilerden aldığı oy ise 194 bin 519 olarak ölçüldü.

"Cumhur İttifakı İktidarını Destekleyen Partiler Bloğu eriyor"

TÜSES raporuna göre 14 Mayıs genel seçimlerinde sandığa gidip iktidar partileri ya da iktidara yakın partilere oy veren seçmenlerin yüzde 7,5'i, muhalif partilere oy veren seçmenin ise yüzde 3,5'i 31 Mart yerel seçimlerinde sandığa gitmedi. İktidar bloğundan muhalefet bloğuna kayan oy oranı ise yaklaşık yüzde 2 olarak ölçüldü. Raporda "İktidar partileri ve/veya iktidara yakın partiler bloğundan muhalefet bloğuna geçişler olurken, muhalefet bloğundan iktidar bloğuna geçiş görünmüyor ve bu nedenle Cumhur İttifakı İktidarını Destekleyen Partiler Bloğu eriyor" tespiti yapıldı.

Fotoğraf: John Wreford/SOPA Images/ZUMA Press Wire

"Oylar muhalefetin lokomotif partisi CHP'de toplanıyor"

"Muhalefet bloğunda, aynı blok içerisinde olup birbirine muhalefet yapan partiler kendi seçmenleri tarafından cezalandırırken, oylar doğal olarak muhalefetin lokomotif partisi olan CHP'de toplanıyor" denilen raporda "CHP'nin hedeflediği 'tabanda ittifak', 2024 Yerel Seçimleri'nde İstanbul'da İYİ Parti ve bazı küçük partilerin tabanının CHP'ye kayması ile tutmuş gözüküyor" ifadelerine yer verildi.

"2024 Yerel Seçimleri'nde (…), 2023 Genel Seçimleri sonrası Altılı Masa'nın yani muhalif partiler arası ittifakın dağıldığı bir ortamda yapılmasına rağmen, partilerin yapamadığını toplumsal muhalefet yaptı" tespitinin yapıldığı raporda, "Sandıkta bir araya gelen muhalif seçmen muhalefetin en büyük partisi CHP'de buluştu, CHP seçimlerden birinci parti çıktı, beklenmedik yerellerde ve rekor sayıda belediye kazandı" denildi.

DW / EC,ET

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