Türkmenistan'da Gurbanguli Berdimuhamedov'un yerine oğlunun geçmesi bekleniyor

Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimleri dün yapıldı. Resmi seçm sonuçları henüz açıklanmadı ancak seçimleri iktidardaki Gurbanguli Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. 40 yaşındaki Berdimuhamedov sekiz adayla birlikte babasının koltuğuna geçmek için yarıştı. Son yıllarda hızla yükselen oğul Berdimuhamedov hali hazırda Devlet Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

2006 yılından beri iktidarda olan 64 yaşındaki Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov bir ay önce yaptığı açıklamada görevinden çekileceğini duyurmuştu. Kararı ilerleyen yaşı sebebiyle aldığını söyleyen Berdimuhamedov "ülkenin başına yeni genç yöneticilerin gelme zamanı geldiğini" söylemişti. Berdimuhamedov görevinden ayrılacak olmasına rağmen politikada aktif olarak görev yapmaya devam edecek ve parlamentonun üst kanadının başkanlığı görevini yürütecek.

Türkmenisten resmi televizyonu devlet başkanlığı seçiminin "Modern Türkmen toplumunun demokratikleşme sürecinin geri dönülmez olduğunu gösterdiğini" belirtti. Aşkabat'ta seçim merkezlerine giderek oy kullanan seçmen sayısının yüksek olduğu belirtiliyor.

Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimleri yapıldı

Kadınlar geleneksel kıyafetlerle oy kullandı

Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri erkeklerin takım elbise, kadınların ise geleneksel kıyafetlerle gittikleri oy kullanma merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturduğunu belirtti. AFP'ye konuşan 20 yaşındaki Gulia Ageyeva "Bize oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu, geleceğimizin bu seçimlere bağlı olduğunu söylediler” dedi. Genç seçmen oğul Berdimuhamedov'a oy verdiğini de belirtti.

Türkmenistan'daki rejim dünyanın en otoriter rejimleri arasında gösteriliyor. Gözlemcilere göre Türkmenistan'daki seçimler adil ve özgür bir ortamda yapılmadı. Gurbanguli Berdimuhamedov'un göreve geldiği 2006 yılından bu yana ülkede güçlü bir muhalif aday çıkmadı. Berdimuhamedov muhaliflere yönelik sert politikası nedeniyle sık sık eleştiliyordu. İnsan hakları aktivistleri 6 milyon nüfusa sahip ülkenin yönetimini "yeryüzündeki en kötü diktatötürlüklerden biri” olarak nitelendiriyor. Türkmenistan'ın Kuzey Kore gibi izole bir devlet olduğuna dikkat çekiyor.

AFP/HT,BÖ

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