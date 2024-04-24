Türklerin yüzde 35'i yurt dışında çalışmak istiyor

Uluslararası bir araştırma, dünyada yurt dışında çalışma eğilimlerini mercek altına aldı. İşte çalışmak için en cazip görülen ülkeler ve yurt dışına gitmeye en istekli olanlar…

Alman ekonomisinde nitelikli yabancı iş gücü açığı ile ilgili şikayetler sürerken yapılan bir uluslararası araştırma, Almanya'nın yabancılar açısından hala cazip bir ülke olduğunu ortaya koydu.

Danışmanlık şirketi Boston Consulting Group (BCG), iş arama platformu Stepstone ve çatı örgütü The Network'ün 188 ülkede 150 bin kişiyle yaptığı anketlere dayanan araştırmada, "Yurt dışında çalışmak ister misiniz?" ve "Yurt dışında çalışmak için gitmek isteyeceğiniz ülke hangisi olur?" soruları yöneltildi.

Almanya; Avustralya, ABD, Kanada ve İngiltere'nin ardından beşinci, dili İngilizce olmayan tek ülkeler arasında ise birinci tercih edilen ülke oldu. Ancak 2018'de yapılan ankette Almanya, genel sıralamada üç basamak daha yukarıda, ikinci sırada yer almıştı.

Geçen yıl Ekim-Aralık döneminde gerçekleştirilen anketlere katılanların yaklaşık dörtte biri, yurt dışında faal olarak iş aradığını belirtirken yüzde 60'dan fazlası başka bir ülkeye taşınmaya hazır olduğunu kaydetti.

Halihazırda Almanya'da yaşayan Alman ya da göçmen kökenlilerin ise diğer ülkedekilere oranla başka ülkeye gitme planlarında daha çekimser olduğu gözlendi. Almanya'daki ankete katılan 14 bin kişiden sadece yüzde 7'si ülke dışında iş aradığını belirtirken tercih edilen ülkeler İsviçre ve Avusturya olarak telaffuz edildi. İtalya, İngiltere, ABD gibi ülkelerde ise yurt dışında çalışmak istediğini söyleyenlerin oranı Almanya'dakinden iki kat fazla çıktı.

Türkiye'de yüzde 35'lik kesim yurt dışında çalışmak istiyor

Çalışmak için yurt dışına gitme isteğinin en yoğun olduğu ülkeler Afrika ülkeleri oldu. Gana yüzde 74 ile başı çekerken bu oran Hindistan'da yüzde 54, Türkiye'de ise yüzde 35 olarak kaydedildi. Araştırmada, bu oranların yüksek nitelikli iş gücü için de geçerli olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu ülkelerde akademisyenlerin verdiği yanıtların özel olarak değerlendirildiği ve üniversite diploması olmayanlarla karşılaştırıldığında yurt dışına gitme isteğinde önemli bir farklılık görülmediği not edildi.

Çalışmak için dünyada en çok tercih edilen kentler ise Londra, Amsterdam ve Dubai oldu. Almanya'nın başkenti Berlin, bu listede altıncı sırada yer aldı. Ancak ankete katılanlar, çalışacak yer seçiminde ülke ya da kentten ziyade iş teklifinin cazibesinin önemli olduğuna işaret etti.

Araştırmanın yazarları arasında yer alan BCG'den Jens Baier, nitelikli yabancı iş gücü için yaşanan rekabette, en cazip çalışma koşullarını sunan ve prosedürlerde yardımcı olan işverenin kazanacağını belirtti. Almanya'dan örnek veren Baier, hükümetin vize prosedürlerini kolaylaştırma adımlarına rağmen çalışma izni almanın hala çok meşakkatli bir iş olduğuna vurgu yaptı.

dpa / BK,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?