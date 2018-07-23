 ″Türkler için fazla Alman, Almanlar için yeteri kadar Alman değilim″ | ALMANYA | DW | 01.08.2018

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ALMANYA

"Türkler için fazla Alman, Almanlar için yeteri kadar Alman değilim"

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli Almanya'daki ırkçılık tartışmalarına katıldı. Kekilli Türkiye kökenli olduğundan oyunculukta eşit şansa sahip olmadığını, insanların gruplandırılmasının son bulması gerektiğini söyledi.

Game Of Thrones Staffel 4 in New York Premiere Sibel Kekilli (Picture alliance/Geisler-Fotopress/D. Van Tine)

Uluslararası yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu, "çocukluğundan itibaren ırkçılıkla tanış olduğunu" ifade etti. Die Welt gazetesine konuşan 38 yaşındaki Sibel Kekilli, "Türkiye kökenli olmam nedeniyle daha az ve daha farklı roller aldığımdan eminim" diye konuştu.

Ünlü oyuncu kendisinden beklentinin bir Türkü oynadığı roller olduğunu ve aksi durumda medya yöneticilerinin rahatsızlık duyduklarını belirtti. Kekilli, göçmen kökenli kişilerin oyuncu olarak eşit şansa sahip olmadığını belirterek, "Aynı oranda iyi olmanız kesinlikle yetmiyor" dedi. Ünlü oyuncu bir yönetmenin kendisine verilen başrolü ırkçı gerekçelerle yeniden kendisinden geri çektiği bir durumla karşılaştığını da ifade etti.

Sibel Kekilli, "Türkler için fazla Alman, Almanlar için ise yeteri kadar Alman değilim" diyerek, insanların sistematik şekilde gruplandırılmasının artık bir son bulmasını dilediğini söyledi.

Almanya'da ırkçılık tartışması

Alman Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Mesut Özil'in 24 Haziran seçimleri öncesi Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafların yayınlanması Almanya'da kamuoyunda ve siyasiler arasında büyük tartışmaya yol açmıştı. Özil'in Rusya'daki Dünya Kupası'na götürülmemesi talep edilmişti.

Sibel Kekilli 2017 yılına kadar Tatort adlı polisiye dizide rol aldı

Sibel Kekilli 2017 yılına kadar Tatort adlı polisiye dizide rol aldı

Almanya'nın Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından ise Özil'e yönelik tartışmalar da alevlenmişti. Mesut Özil haftalar sonra Milli Takım'dan ayrıldığı yönünde sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamış ve Almanya Futbol Fedarasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in kendisine yönelik ırkçı söylemleri olduğunu iddia etmişti. İddia sonrası tartışmanın seyiri Almanya'da göçmen kökenlilere dair ayrımcılık ve ırkçılık üzerine yönünde değişmişti.

Ali Can adlı gencin sosyal medyada başlattığı #MeTwo kampanyasıyla Almanya'da ırkçılığa ya da ayrımcılığa maruz kalanlar seslerini duyurmaya çalışıyor.

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Özil'in kararına sokağın tepkisi ne?

DW,AFP,dpa/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Federasyon Başkanı ırkçılık suçlamasını geri çevirdi

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel, Mesut Özil’in federasyona ve kendisine yönelttiği ırkçılık suçlamasını reddetti. Grindel federasyon olarak her zaman ırkçılık ve ayrımcılığa karşı çıktıklarını vurguladı. (26.07.2018)  

Almanya'da ırkçılığa karşı #MeTwo hareketi

Mesut Özil'in Alman milli futbol takımından ırkçılık suçlamasıyla ayrılmasının ardından Almanya'da yaşayan göçmen kökenliler gündelik yaşamda karşılaştıkları ırkçı davranışları sosyal medyada paylaşıyor. (28.07.2018)  

Ali Can: Irkçılık konusunda herkes kendinden başlamalı

Almanya’da Özil tartışmalarının ardından başlattığı #MeTwo kampanyasıyla göçmen kökenlilerin ırkçılık ve ayrımcılık deneyimlerini paylaşmasını sağlayan Ali Can DW Türkçe’ye konuştu. (31.07.2018)  

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Özil'in kararına sokağın tepkisi ne?  

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