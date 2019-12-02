 Türkiye’ye yaptırım öngören yasada uzlaşma | DÜNYA | DW | 10.12.2019

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DÜNYA

Türkiye’ye yaptırım öngören yasada uzlaşma

ABD’de Temsilciler Meclisi ve Senato, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırımları da içeren yasa tasarısında uzlaştı. 738 milyar dolarlık tasarı Rusya’ya yönelik yaptırımlar da içeriyor.

USA Washington - 116th Vereidigungszeremonie des US Repräsentantenhaus (Getty Images/AFP/C. Somodevilla)

ABD'de Temsilciler Meclisi ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesi, aylar süren pazarlıkların ardından Savunma Bakanlığının politikalarını şekillendiren 738 milyar dolarlık yasa tasarısı üzerinde uzlaştı.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) yeni versiyonu, Rusya ve Çin ile rekabet önlemlerinin yanı sıra Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye de yaptırım öngörüyor. Tasarının Kongre yıl sonu tatiline girmeden bu ay içinde oylanarak yasalaşması bekleniyor.

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ABD’de bir Cumhuriyetçi ve bir Demokrat senatör Türkiye’ye S-400 savunma sistemleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını istedi. (02.12.2019)

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye’nin S-400’leri test etmesini "endişeyle" karşıladığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise "S-400'lerin NATO güvenlik sistemlerine entegre edilmeyeceğini" açıkladı.  (26.11.2019)

ABD'li üst düzey bir yetkili, ilişkilerde ilerleme sağlanması için Türkiye’nin S-400’lerden "kurtulması" gerektiğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Akar ise S-400’lere yönelik sürecin işlediği mesajı verdi. (21.11.2019)

“Müttefikimizin topraklarına, hasıma ait askeri teçhizatları konuşlandırmaması temel bir prensibin gereğidir” diyen ABD’nin NATO Büyükelçisi Hutchison, Türkiye’ye Rus yapımı S-400’leri aktive etmeme çağrısını yineledi. (19.11.2019)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan F-35'ler konusundaki ABD'nin tavrı değişmezse başka arayışlara gireceklerini, S-400'ler konusunda ise geri adım atmayacaklarını söyledi. (19.11.2019)

Tasarıda Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle ortağı olduğu F-35 programından çıkarılan Türkiye'ye F-35 uçaklarının satılması yasaklanarak, bu alımın Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal eden büyük ölçekli bir işlem olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca Başkan Donald Trump'tan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımları yürürlüğe sokması talep ediliyor.

Kuzey Akım 2 ve Türk Akım bağlantılı yaptırımlar

Tasarıda Rusya'nın Ukrayna'yı dışarıda bırakarak Avrupa'ya doğalgaz taşımayı planladığı Kuzey Akım 2 ve Türk Akım boru hatları ile bağlantılı yaptırımlar getirilirken Rusya ile askeri işbirliği de yasaklanıyor. Türk Akım Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye, Kuzey Akım 2 de Rusya'dan doğalgazı Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyacak.

Tasarıda ana payı, 658 milyar 400 milyon dolarla Savunma ve Enerji Bakanlıklarının ulusal güvenlik programları alırken, 71,5 milyon dolar da yurt dışında süren savaşlar için ayrılıyor.

Ukrayna'ya da Ukrayna Güvenlik Destek Girişimi kapsamında silah ve teçhizat tedariki için 300 milyon dolarlık kaynak ayrılıyor. Tasarı kapsamında Başkan Trump'ın uzun süredir istediği Uzay Gücü'nün de Hava Kuvvetleri'ne bağlı olarak kurulması öngörülüyor.

Çin mercek altında

Yasa tasarısında Çin'den potansiyel tehditlere de yer verilerek Çin'in deniz aşırı yatırımları ve Rusya ile askeri ilişkilerinin raporlanması talep ediliyor. Çin'den motorlu vagon ve otobüs ithalatında federal kaynakların kullanılması da yasaklanıyor.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi ile çoğunluğu Cumhuriyetçilerin oluşturduğu Senato arasında Başkan Donald Trump'ın politikaları konusunda yaşanan derin görüş ayrılıkları nedeniyle  NDAA'nın bu yıl 58 yıldır ilk kez güncellenememesi tehlikesi doğmuştu. Güvenlik politikalarından ordu mensuplarının maaş basamaklarına, uçak ve gemilerin modernizasyonundan dış politik önlemlere geniş bir alanda izlenecek politikaları şekillendiren yasa Kongre'de her yıl yeniden güncelleniyor.

Bu yılki yasa tasarısı ordu mensuplarının maaşlarında yüzde 3,1'lik artışla son on yılın en büyük ücret zammının yanı sıra kamu görevlilerine 12 haftalık ücretli ebeveyn izni de öngörüyor.

rtr/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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