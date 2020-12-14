 Türkiye′ye S-400 yaptırımları uygulanacak | DÜNYA | DW | 14.12.2020

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DÜNYA

Türkiye'ye S-400 yaptırımları uygulanacak

ABD, Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava sistemini satın alması nedeniyle yaptırım uygulama kararı alındığını duyurdu.

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ABd Kongresi'nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato'da kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) çerçevesinde ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) uyarınca S-400'ün satın alınmasında rol oynayan kişilere yaptırım uygulanması isteniyor. Düzenlemeye göre Başkan'ın CAATSA'da yer alan 12 yaptırımdan 5'ini seçmesi gerekiyor. Böylece yaptırım uygulanacak kişilerin ABD'deki banka hesapları ve mal varlıklarının dondurulması, ABD'ye girişine yasak getirilmesi ve ABD'deki banka ve kuruluşlarla iş yapmasının yasaklanması söz konusu. 

Ayrıntılar birazdan geliyor...

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