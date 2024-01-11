Türkiye'ye petrol taşıyan tankere İran el koydu

ABD'nin geçen yıl el koyarak adını değiştirdiği tankere Umman açıklarında İran tarafından el kondu. Tanker, Basra limanından yüklediği petrol ile İzmir Aliağa'ya gidiyordu.

Irak'ın Basra limanından İzmir Aliağa'ya gitmekteyken Umman açıklarında silahlı kişilerin baskınına uğradığı bildirilen petrol tankerine İran'ın el koyduğu açıklandı. İran resmi haber ajansı IRNA, İran Deniz Kuvvetlerinin "bir mahkeme kararı uyarınca Umman Körfezi sularında bir Amerikan petrol tankerine el koyduğunu" duyurdu.

Deniz Kuvvetlerinin açıklamasını aktaran yarı resmi haber ajansı Fars da, "ABD'nin geçen yıl İran'ın petrolünü çalmasının ardından, St. Nikolas adlı tankere mahkeme kararı uyarınca bu sabah İran Deniz Kuvvetleri tarafından el konuldu... Tankerin istikameti İran limanları" ifadelerine yer verdi.

St. Nikolas adlı tankere İran'a yönelik yaptırımların delindiği gerekçesiyle 2023 yılında ABD Deniz Kuvvetleri tarafından el koyulmuş, Suez Rajan olan adı St. Nikolas olarak değiştirilmişti. ABD o dönemde İran Devrim Muhafızlarını söz konusu tankerle yaptırımları delerek Çin'e kaçak petrol satışı yapmaya çalışmakla suçlamıştı. ABD, tankerdeki 980 bin varil petrole el koymuştu.

Tanker Türkiye'ye petrol taşıyordu

İran'ın açıklaması öncesinde ise Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) kurumu, Umman'ın 50 deniz mili açıklarında bir petrol tankerinin kaçırıldığını duyurmuştu. UKMTO açıklamasında, Marshall Adaları bayraklı tankere silahlı dört ila beş kişinin baskın düzenlediği, kişilerin maskeli olduğu ve siyah üniformalar giydiği aktarılmıştı. Açıklamada, tankerin güvenlikten sorumlu yetkilisinin tankerin rotasını İran karasularına çevirdiğini bildirmesinin ardından gemi ile irtibatın kesildiği belirtilmişti.

St. Nikolas adlı tankerin sahibi Yunanistan merkezli Empire Denizcilik firması da geminin kaçırıldığını teyit etti. Empire, Reuters'a yaptığı açıklamada 145 bin metreküp petrol yüklü tankerin Irak'ın Basra limanından hareket ettiğini ve Süveyş Kanalı üzerinden İzmir Aliağa'ya gitmekte olduğunu belirtti. Tanker ile iletişimin kesildiğini kaydeden firma tankerin Türk rafineri şirketi Tüpraş tarafından kiralandığı bilgisini paylaştı. Tankerde 18'i Filipinli ve biri Yunan olmak üzere toplam 19 mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Deniz güvenliği konusunda faaliyet gösteren İngiliz şirket Ambrey, İran'ın Cask limanına doğru ilerleyen tankerin, konum gösteren sisteminin kapalı olduğunu aktardı.

Tankerin, Yemen'deki Husi milislerinin Kızıldeniz bölgesinde ticari gemilere yönelik saldırılar düzenlediği bir dönemde kaçırılması dikkati çekti. İran destekli Husi milisleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek olma gerekçesiyle Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırılar düzenliyor. Husilerin saldırıları, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'nda yoğunlaşıyor. Söz konusu tanker ise Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı yakınlarında kaçırıldı.

rtr, AFP/JD, BK

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?