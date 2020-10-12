Türkiye'ye mesaj: Diyalog sürecinde ilerleme bekliyoruz

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i, faaliyetlerini sürdürmesi için Doğu Akdeniz'e geri göndermesine Almanya ve Fransa'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye "Yunanistan ve Kıbrıs'ın bütünlüğüne saygı göstermediği" takdirde AB Konseyi'nin de Aralık ayında yaptırımları değerlendirebileceğini söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Le Drian, "Şunu belirtmek zorundayız ki Türkiye'nin sürekli provokatif eylemlerde bulunması, tahammül edilemez bir durum. Bu yüzden gerçekten Türkiye'nin pozisyonuna açıklık getirmesini ve diyalog ruhuna geri dönmesini diliyoruz" dedi.

Maas: Türkiye’nin tutumu "kızdırıcı olmanın da ötesinde"

Ortak basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'nin Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz'e gönderme kararının "kızdırıcı olmanın da ötesine geçtiğini" söyledi.

Maas, Almanya’nın geçen aylarda Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk rolü oynadığını ve bu sayede Ankara ile Atina arasında iki kez doğrudan istikşafi görüşmelere başlama kararı alındığını hatırlattı. Maas Türkiye’nin Oruç Reis'i yeniden Doğu Akdeniz’e göndermesiyle Atina'nın görüşmelere hazır olma halinin de "doğal olarak" ortadan kalktığını söyledi.

Yunanistan’ın bu tutumunu "makul bulduğunu" belirten Maas, "Türkiye’nin tekrar, kararlaştırılan diyalog sürecinin hayata geçmemesine neden olan bir provokasyonda bulunması, kızdırıcı olmanın da ötesindedir. Bu arabuluculuk rolündeki bizler açısından da böyledir" dedi.

Oruç Reis gemisi

Sözlerini "Yine de bizler sorunun Doğu Akdeniz’de savaş gemileriyle değil doğrudan görüşmelerle çözüleceğine inanıyoruz" diye sürdüren Maas, "Ancak tabii şimdi kararlaştırılan görüşmelerin ikinci kez hayata geçmediğini görmek gerekir" dedi.

"AB Konseyi’nde kararlaştırılan neyse ona işaret edebilirim. Yani önümüzdeki haftalarda (diyalog sürecinde) ilerlemeler olmasını bekliyoruz" diye konuşan Maas "Eğer bir ilerleme olmazsa Avrupa Birliği de buna nasıl yaklaşılacağı ve nasıl sonuçları olması gerektiği sorularını kendine sormak zorundadır" ifadesini kullandı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki Oruç Reis gemisini, 24-25 Eylül'de yapılması planlanan ancak daha sonra 1-2 Ekim'e ertelenen AB liderler zirvesinden 10 gün önce "rutin bakım çalışmaları" gerekçesiyle Antalya Limanı'na geri çekmişti. 1-2 Ekim'deki zirvede Almanya'nın da çabalarıyla Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesi ve yaptırımlar konusunda kararın Aralık ayındaki zirveye ertelenmesi sağlanmıştı.

Yunanistan gündeme getirebilir

AB devlet ve hükümet başkanları bugün de Brüksel'de iki günlük bir zirve için bir araya geliyor. Zirvenin resmi programındaki ana gündem maddeleri arasında Doğu Akdeniz krizi bulunmuyor. Ancak ana gündem maddelerinin dışında "gelişmelere bağlı olarak diğer dış politik konuların da gündeme gelebileceği" not edildi.

Türkiye'nin Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'e geri gönderme kararının ardından Yunanistan Türkiye'ye yönelik yaptırım dışında seçenek kalmadığı mesajı vererek konuyu AB liderler zirvesi gündemine taşıyacağını açıklamıştı.

DW,rtr/CÖ, EC, BK

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