 Türkiye′ye mali yardım önerisine destek yok | ALMANYA | DW | 24.08.2018

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ALMANYA

Türkiye'ye mali yardım önerisine destek yok

Türkiye’ye mali yardım önerisi Almanya’da destek görmüyor. CDU’lu Kauder Türkiye’ye mali yardım fikrini “yersiz” bulduğunu söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas 5 Eylül’de Türkiye’ye gidiyor.

Symbolbild deutsche und türkische Fahnen nebeneinander (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

Alman hükümetinin gündeminde olmamasına rağmen ekonomik kriz yaşayan Türkiye'ye Almanya’nın mali yardım yapması önerisine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Alman meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Türkiye’ye mali yardım önerisini reddetti. Kauder, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerde sıkıntılar yaşansa da Almanya’nın güçlü bir Türkiye’den yana olduğunun altını çizdi. Ancak "Almanya'dan Türkiye’yi mali olarak destekleme imkanı ve gerekliliği görmediğini” belirten Kauder, "bu yöndeki fikirleri tamamen yersiz bulduğunu” sözlerine ekledi.

Hristiyan Demokrat Birlik Milletvekili Volker Kauder

Hristiyan Demokrat Birlik Milletvekili Volker Kauder

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçi, Türkiye'nin yaşadığı sorunların kaynağının yine Türkiye olduğuna işaret ederek bu sorunların yine Türkiye’de çözülmesi gerektiğini ifade etti. Kauder, bunun için de Türkiye'nin "yine kendini bir hukuk devleti olarak göstermesi gerektiğini” vurguladı.

Türkiye’ye mali yardım yapılması önerisini koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri Andrea Nahles ortaya atmıştı. Nahles, Passauer Neue Presse gazetesine Çarşamba günü yaptığı açıklamada da önerisini savunmuş ve Almanya ile Avrupa’nın çıkarları açısından Türkiye’nin türbülansa girmemesi gerektiğini dile getirmişti.

Nahles'in önerisine Almanya Başbakanı Angela Merkel destek vermemişti. Muhalefet partileri de Türkiye’ye mali yardım önerisine karşı çıkmıştı.

Almanlar Türkiye’ye mali yardıma karşı

Türkiye’ye mali yardım önerisine Alman halkı da destek vermedi. Alman kamu televizyonu ARD'nin Infratest Dimap araştırma şirketine yaptırdığı bir ankete katılanların yüzde 72'si Türkiye’ye mali yardımı doğru bulmadıklarını ifade  etti. Ankete katılanların sadece yüzde 16’sı Türkiye’ye mali yardım önerisine destek verdiklerini dile getirdi. Ankete göre, Sosyal Demokrat Parti seçmenlerinin yüzde 56’sı, Hristiyan Birlik seçmenlerinin ise yüzde 79'u Türkiye’ye mali yardım yapılmasına karşı olduklarını bildirdi.

Die Welt gazetesinin Civey araştırma şirketine yaptırdığı ve sonuçları Salı günü açıklanan ankete katılanların da yüzde 71'i Türkiye’ye mali yardıma karşı çıktıklarını ifade etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gidecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Öte yandan, Eylül ayı içinde Türkiye ile Almanya arasındaki karşılıklı ziyaretlerde yoğunluk yaşanacak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın 5-6 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi  planladığı belirtildi. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, Dışişleri Bakanı sıfatıyla Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ilk ziyarette Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunacak.

Maas'ın Ankara'daki siyasi temaslarının ardından İstanbul'da Alman Lisesi'nin kuruluşunun 150'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılması bekleniyor. Haberde, ancak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından ziyaretin teyit edilmediği kaydedildi.

Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde iki ülkenin maliye bakanlarının 21 Eylül'de Berlin'de bir araya gelmesi planlanıyor. Erdoğan ise 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin'e bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacak olan Erdoğan'ın Başbakan Angela Merkel ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in de Ekim ayı içinde iş insanlarından oluşan bir heyetle Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

DW,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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