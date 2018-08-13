 Türkiye′ye ihracata Almanya′nın güvencesi sürüyor | ALMANYA | DW | 16.08.2018

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ALMANYA

Türkiye'ye ihracata Almanya'nın güvencesi sürüyor

Almanya hükümeti yılın ilk yarısında Türkiye'ye yapılan ihracatı Hermes güvencesi altına aldı. Hermes kredileri Türk-Alman ilişkilerindeki gerginlik nedeniyle sınırlandırılmıştı.

Bremerhaven Autoverladung 22.01.2014 (Getty Images)

Almanya hükümeti Türkiye'nin ekonomik sorunlarına rağmen 2018 yılının ilk yarısında bu ülkeye yapılan 832 milyon euroluk Alman malı ihracatına güvence verdi. Sol Parti'nin konuyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Federal Ekonomi Bakanlığı yılın ilk altı ayında Türkiye'ye ihraç edilen 831 milyon 700 bin euro tutarındaki ürün ve hizmetlerin ihracat garantisi ile güvence altına alındığını açıkladı. Münferit ihracat işlemlerinin risk dağılımı açısından uygun bulunduğuna da açıklamada yer verildi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı Temmuz ayında Türkiye'ye yapılan Alman malların ihracatına sağlanan devlet teminatındaki üst sınırın kaldırıldığını duyurmuştu. Hermes kredileri 2017 yılında bir milyar 500 milyon euro ile sınırlandırılmıştı.

Daha fazlasını okumak için: Almanya'dan Hermes garantilerine sınırlama

Almanya hükümeti Türkiye ile arasındaki gerginlik sırasında Türkiye'ye yönelik Hermes kredilerine üst sınır getirmişti. Çok sayıda Alman vatandaşının siyasi nedenlerle tutuklanması Berlin ile Ankara yönetimleri arasında kriz çıkmasına neden olmuştu. Gazeteci Deniz Yücel'in Şubat ayında serbest bırakılmasından sonra ikili ilişkilerde göreceli düzelme kaydedilmişti. İkili ticari ilişkiler Hermes kredilerinin sınırlandırılmasından etkilenmemiş ve Hermes kapsamına alınan mali güvence hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre üçte bir oranında artarak bir milyar 456 milyon euroya çıkmıştı.

Daha fazlasını okumak için: Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı artıyor

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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