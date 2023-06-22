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Türkiye'ye İsveç'in NATO üyeliğine onay baskısı artıyor

2 saat önce

Gelecek ay Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi Türkiye’nin üzerindeki baskı artıyor. Almanya Başbakanı Scholz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesini istedi.

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Fotoğraf: Henrik Montgomery/TT/IMAGO

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi yaklaşırken Türkiye'ye İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması için çağrılar da artıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Vilnius'ta yapılacak zirveye dair hükümet açıklamasında, İsveç'in "zirve masasında" yeni üye olarak yer alması gerektiğini ifade etti.

Scholz, geçen yıl Madrid'de yapılan NATO Zirvesinde varılan ortak mutabakata atıfta bulunarak "Tekrar seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geçen yıl Madrid'de hep beraber karar verdiğimiz gibi, yolu açması için çağrı yapıyorum" dedi.

Temmuz ayındaki NATO Zirvesinin, NATO'nun geleceğine ilişkin güçlü bir sinyal göndereceğini söyleyen Scholz, "NATO'daki karşılıklı yardımlaşma sözü, eğerler ve amalar olmadan geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Scholz zirvede askeri planlamayı düzenlemek için de bir dizi karar alınacağını söyledi.

Türkei | Olaf Scholz trifft Recep Tayyip Erdogan
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye’yi ziyaret etmiştiFotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Güler Türkiye'nin beklentisini iletti

Son olarak NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlık amacıyla, Brüksel'de bir araya gelmişti.

Brüksel'deki toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsveç'in geçen yıl Türkiye ile imzaladığı muhtıra kapsamındaki taahhütlerini "somut şekilde" yerine getirdiği taktirde NATO üyesi olabileceğini müttefiklere beyan ettiklerini söylemişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de düzenlediği basın toplantısında İsveç'in Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve artık NATO'ya üye olmaya hazır olduğunu yinelemişti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, kısa süre önce Ankara'nın beklentilerini karşılayabilecek bir terörle mücadele yasası geçiren İsveç'in Üçlü Muhtıra'nın şartlarını karşıladığını ve artık "kararın Türkiye'ye kaldığını" ifade etmişti.

Son olarak bu hafta içinde İsveç'te PKK'ya finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi mahkemeye çıktı. İsveç böylece son dönemde sertleştirdiği terör yasasını PKK destekçisi olmakla suçlanan bir kişiye karşı ilk kez kullanmış oldu.

Finlandiya'nın ardından İsveç de onay bekliyor

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından onlarca yıldır sürdürdükleri askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya katılmak için Mayıs 2022'de ortak başvuruda bulunmuştu.

Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO bünyesindeki 30 ülkenin onayı gerekiyor. İsveç'in üyeliğine Türkiye ve Macaristan dışındaki NATO üyeleri meclis onayı verdi. Türkiye, İsveç'in üyeliğine onay vermek için Stockholm'den terör örgütleriyle mücadele konusunda daha somut adımlar beklediğini belirtiyor. Macaristan hükümeti ise İsveçli yetkililerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın politikalarına yönelik eleştirilerinden rahatsız.

Türkiye ve Macaristan uzun süre Finlandiya'nın NATO üyeliğine de karşı çıkmış, ancak Ankara ve Budapeşte'nin bu itirazlarını geri çekmelerinin ardından Finlandiya geçen Nisan ayında NATO'ya katılmıştı.

dpa, rtr / SSB, TY

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