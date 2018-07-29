 Türkiye′ye giden yabancı turist sayısı artışta | TÜRKİYE | DW | 31.07.2018

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TÜRKİYE

Türkiye'ye giden yabancı turist sayısı artışta

Turizm Bakanlığı verilerine göre Haziran ayında 4 milyon 500 bin yabancı turist Türkiye'yi tercih etti. En fazla turist Rusya'dan giderken, Türkiye'den yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısı ise azaldı.

Türkei Symbolbild Reise (picture-alliance/dpa/M. Becker)

Türkiye Turizm Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı yeniden yükseldi. 2018 yılı Haziran ayı verilerine göre, Türkiye'ye giden yabancı turist sayısında yüzde 28,5'lik bir artış kaydedildi.

Haziran ayı istatistiklerine göre Türkiye'yi 4 milyon 500 bin yabancı turist ziyaret etti. Yabancı turistler sıralamasında başı Ruslar çekiyor. Haziran ayında 989 bin 983 Rus turist Türkiye'de tatil yaptı.

451 bin 699 Alman, 306 bin 647 İngiliz, 241 bin 95 Ukraynalı ve 210 bin 989 de Bulgar turist Haziran ayında Türkiye'yi tercih etti.

Bakanlığın yayımladığı istatistiklerde Haziran ayında Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli Türk vatandaşları da yabancı turist kategorisine eklendi. Verilere göre yüzde 29,2'lik bir artış kaydedildiği ve 586 bin yurt dışı ikametli Türk vatandaşının Haziran ayında Türkiye'de tatil yaptığına yer verildi.

Turizm gelirinin yüzde 84'ü yabancı turistten

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2018 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 2017 yılının aynı aylarını kapsayan dönemine göre turizm gelirinde yüzde 30,1'lik artış kaydedildi. Turizm gelirinin yüzde 84,7'sinin yabancı turistlerden ve yüzde 15,3'ünün ise yurt dışı ikametli Türk vatandaşlarından olmak üzere 7 milyar 44 milyon 591 bin dolar olduğu belirtildi.

Türkiye'yi ziyaret eden turistler seyahatlerini kişisel ya da paket turlarla organize ederken, tursitlerin kişi başına ortalama 636 dolar harcadıkları belirtildi. TUİK'in verilerine göre 2018 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin harcamalarının 5 milyar 463 milyon 809 bin dolarının kişisel harcamalardan, 1 milyar 580 milyon 782 bin dolarının ise turlar üzerinden elde edildi.

Avrupa'nın en büyük tur şirketleri nden TUİ ve Thomas Cook da Türkiye'ye seyahat eden yolcuların artışa geçtiğini duyurdu. Ryanair havayolu şirketi Bratislava ve Dublin üzerinden Dalaman seferlerinin revaçta olduğunu bildirdi.

Yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısı azaldı

Türkiye'den yurt dışına tatile gidenlerin sayısında ise düşüş kaydedildi. 2018 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısında yüzde 4,4 azalma oldu. Bu dönemde 2 milyon 194 bin 58 kişinin yurt dışına çıktığı bilgisi verildi.

DW,GA/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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