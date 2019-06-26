Türkiye'ye gönderilecek 5 ton kokain ele geçirildi

Kolombiya'da polis, ülkenin güneybatısındaki Buenaventura limanında yaklaşık 5 ton kokain ele geçirdi. Özel eğitimli köpeklerce bulunan kokain, toz kauçuk taşıyan iki konteynerin içinden çıktı.

Kolombiya narkotik polisinin direktörü JorgeLuisRamirezAragon, söz konusu konteynerlerin Türkiye'ye götürülmesinin planlandığını belirtti.

Kolombiya Savunma Bakanı CarlosHolmesTrujillo, Twitter hesabından paylaştığı mesajda narkotik polisini tebrik etti. Trujillo, "son varış yeri" Türkiye olan 4,9 ton kokainin yaklaşık 265 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı.

Bunun, Kolombiya polisinin koronavirüs pandemisi döneminde ele geçirdiği en büyük uyuşturucu miktarı olduğu belirtiliyor.

Pandemi de durduramadı

ABD'nin resmi verileri, 2019 yılında Kolombiya'da 212 bin hektarlık alana, kokainin üretildiği koka bitkisinin ekili olduğunu ortaya koyuyor. 2018'de bu alanlar, 208 bin hektarlık toprağı kapsıyordu.

Kolombiya'da güvenlik güçleri, 2020'nin ilk beş ayında yaklaşık 180 ton kokain ele geçirdi. Bu, geçen yıl aynı dönemde ele geçirilen meblağa göre yüzde 8 oranında artışa işaret ediyor.

DW,dpa/CÖ,BK

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