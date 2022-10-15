  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Ukraine Presidency/ZUMSPRESS/picture alliance
PolitikaKüresel

Amasra için taziye ve acil şifa mesajları

1 saat önce

Amasra'da meydana gelen ve 40 madencinin hayatını yitirdiği faciaya dair çok sayıda liderden Türkiye'ye taziye ve şifa mesajı geldi.

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeye-amasra-i%C3%A7in-taziye-ve-acil-%C5%9Fifa-mesajlar%C4%B1/a-63451048

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın’da dün akşam meydana gelen maden faciası münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben "Sevgili Kardeşim, Bartın eyaletindeki madende meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizleri derinden sarstı" ifadelerini kullanarak hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Aliyev mesajında "Bu trajedide acınızı paylaşıyor size, kurbanların ailelerine ve yakınlarına, kendim ve Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de mesajında meydana gelen patlamada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğuğunu ifade etti ve "Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı ailelerle ve Türk halkıyla. Hâlâ mahsur kalanların bir an önce kurtarılması dilerim" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Twitter'den sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin Bartın ilçesinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duyunca üzüldük" dedi ve Yunanistan'ın hayatta kalanların aranmasına yardım etmek için derhal yardım göndermeye hazır olduğunu da belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkçe yayınladığı mesajında "Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar da yine Türkçe yayınladığı mesajında "Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlaması haberini derin üzüntüyle öğrendik. Düşünceler ve dualarımız bu trajedinin kurbanları ve sevdiklerini kaybedenlerin yanındadır. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, de üzüntüsünü paylaşarak "Bu zor zamanda, düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle, yaralılarla ve kurtarma ekipleriyle birlikte. Türk halkına ve hükümetine en içten taziye ve taziyelerimi sunarım" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Klüğe de yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dilerken, mahsur kalanların bir an önce kurtarılması için dua ettiklerini vurguladı.

DW, DHA / ETO, BÖ

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Amasra'da 15 işçi hala aranıyor

Bartın’da can kaybı 40'a yükseldi

Politika
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

AB ile Türkiye, Rusya yaptırımları için masaya oturacak

AB ile Türkiye, Rusya yaptırımları için masaya oturacak

Ekonomi
2 saat önce

Sosyal medyada kontrol sıkılaşıyor

Sosyal medyada kontrol sıkılaşıyor

Politika
4 saat önce
Plakate auf der Straßen von Diyarbakir

Erdoğan'ın güvercinleri Kürt seçmeni etkiler mi?

Erdoğan'ın güvercinleri Kürt seçmeni etkiler mi?

Politika
20 saat önce

Uluslararası basın örgütleri: “Sansür yasası” geri çekilmeli

Uluslararası basın örgütleri: “Sansür yasası” geri çekilmeli

Basın özgürlüğü
20 saat önce
Anayasa Mahkemesi, "hırsızların hamisi" sözünün ifade özgürlüğü olduğuna hükmetti

AYM: Kılıçdaroğlu'nun sözleri ifade özgürlüğüdür

AYM: Kılıçdaroğlu'nun sözleri ifade özgürlüğüdür

Hukuk ve Adalet
24 saat önce

Putin'in önerisi: Türkiye doğal gaz üssü olabilir mi?

Putin'in önerisi: Türkiye doğal gaz üssü olabilir mi?

Politika
13 Ekim 2022
Ana sayfaya dön