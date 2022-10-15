Amasra için taziye ve acil şifa mesajları

Amasra'da meydana gelen ve 40 madencinin hayatını yitirdiği faciaya dair çok sayıda liderden Türkiye'ye taziye ve şifa mesajı geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bartın’da dün akşam meydana gelen maden faciası münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben "Sevgili Kardeşim, Bartın eyaletindeki madende meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi bizleri derinden sarstı" ifadelerini kullanarak hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Aliyev mesajında "Bu trajedide acınızı paylaşıyor size, kurbanların ailelerine ve yakınlarına, kendim ve Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de mesajında meydana gelen patlamada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğuğunu ifade etti ve "Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı ailelerle ve Türk halkıyla. Hâlâ mahsur kalanların bir an önce kurtarılması dilerim" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Twitter'den sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin Bartın ilçesinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duyunca üzüldük" dedi ve Yunanistan'ın hayatta kalanların aranmasına yardım etmek için derhal yardım göndermeye hazır olduğunu da belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkçe yayınladığı mesajında "Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar da yine Türkçe yayınladığı mesajında "Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlaması haberini derin üzüntüyle öğrendik. Düşünceler ve dualarımız bu trajedinin kurbanları ve sevdiklerini kaybedenlerin yanındadır. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, de üzüntüsünü paylaşarak "Bu zor zamanda, düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle, yaralılarla ve kurtarma ekipleriyle birlikte. Türk halkına ve hükümetine en içten taziye ve taziyelerimi sunarım" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Klüğe de yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dilerken, mahsur kalanların bir an önce kurtarılması için dua ettiklerini vurguladı.

DW, DHA / ETO, BÖ