 Türkiye′nin yeni vaka sayısı haritası açıklandı | TÜRKİYE | DW | 06.03.2021

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TÜRKİYE

Türkiye'nin yeni vaka sayısı haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısı haritasını açıkladı. Türkiye'de 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısında ilk 3 sırayı 348 ile Samsun, 314 ile Sinop, 282 ile Giresun aldı.

Coronavirus I Türkei

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel halini bugün açıkladı. Haritadaki verilere göre, Türkiye'de 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısında ilk 3 sırayı 348 ile Samsun, 314 ile Sinop, 282 ile Giresun aldı. En az vaka görülen iller sıralaması ile Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt olarak oluştu. Samsun'da 100 bin nüfusta 348,36 vaka görülürken, Hakkari'de 100 bin nüfusta 5,35 vaka görüldü. 

İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 89,9'dan 111,5'e yükselirken, Ankara'da ise vaka sayısı 39,84'ten 54,83'e tırmandı. 100 binde 100,00 sınırındaki il sayısı önceki haritada 17 iken bu haritada 26'ya yükseldi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü kabine toplantısı sonrası yeni kontrollü normalleşme sürecine ilişkin detayları açıklamıştı. Buna göre Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda iller, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrıldı. Yayınlanan haritada, düşük riskli iller mavi, orta riskliler sarı, yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller ise kırmızı ile işaretlendi.

Açıklanan verilerden 100 binde vaka sayılarının 0-20 için düşük, 20-50 için orta, 50-100 için yüksek, 100 ve daha fazlası için ise çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı görülmüştü.

Anka,DW/BÖ,AI

©Deutsche Welle Türkçe

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