Türkiye Suriye'nin kuzeyine operasyon mu planlıyor?

ABD basınında Türkiye’nin YPG'nin kontrol ettiği Fırat nehrinin doğusuna operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi. Operasyonun hedefinde Kobani'nin olduğu öne sürülüyor.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon hazırlığı içinde.

Gazetenin üst düzey bir ABD yetkilisine dayandırdığı haberinde, Türk ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) sınıra yığınak yaptığı ve Ankara'nın kapsamlı bir harekâta hazırlandığı iddia edildi. Harekatın hedefinde ise Fırat nehrinin doğusunda Kürtlerin kontrolündeki Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi içerisinde yer alan Kobani'nin olacağı ileri sürüldü.

Ayrıca Rakka'ya yönelik de operasyon yapılabileceği öne sürülüyor.

SMO'nun saldırıları sonucu Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Fırat'ın batısındaki Tel Rıfat ve Münbiç'ten çekilmişti. SDG, Münbiç'ten çekilmenin ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkes kapsamında gerçekleştiğini bildirmişti.

Türkiye'den olası bir operasyonla ilgili açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı SDG ile SMO arasındaki ateşkesin uzatıldığını duyurdu Fotoğraf: Mutez Muhammed/Anadolu/picture alliance

ABD Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes uzatıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı da 17 Aralık’ta Suriye’nin kuzeyinde Türkiye destekli SMO ile SDG arasındaki ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili olarak Türkiye ile temaslarının sürdüğünü belirtti.

Miller, "Bildiğiniz üzere Münbiç çevresindeki bölge için bir ateşkes üzerinde çalıştık. Bu ateşkes devam ediyor. Süresi dolmuştu; bu hafta sonuna kadar uzatıldı ve ileriye dönük izlenecek yol konusunda SDG ve Türkiye ile görüşmeye devam ediyoruz" dedi.

"Münbiç için SDG'nin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini de içeren bir ateşkesi müzakere etmeyi başardık" diyen Miller, hem ABD'nin hem de bölgedeki diğer ortakların Türkiye ile görüştüğünü söyledi.

Hiçbir tarafın mevcut istikrarsız durumdan faydalanarak Suriye'nin geniş ulusal çıkarları pahasına "kendi dar çıkarlarını gözettiğini" görmek istemediklerini söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu konuları Türk müttefiklerimizle konuşmaya devam ediyoruz" dedi.

ABD’nin Türkiye'nin PKK kaynaklı terör tehdidi ve Suriye'deki yabancı savaşçılara ilişkin "meşru kaygılarını anladığını" belirten Miller, geleceğe dönük bir yol bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Tükiye Suriye'de yeni döneme hazır mı? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SDG ateşkesin sona erdiğini duyurmuştu

SDG, dün ABD arabuluculuğunda Türkiye ve SMO ile yürütülen ateşkes görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurmuştu.

Fırat Haber Ajansı'nın (AFN) haberine göre SDG, "ABD'nin Münbiç ve Kobani bölgelerinde kalıcı bir ateşkesi sağlama girişimleri, Türk devletinin bu çabalara yaklaşımı ve ana noktalarını kabul etmekten kaçınması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı" açıklaması yaptı.

Kalıcı ateşkes görüşmelerinin Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınmasını da kapsadığı belirtildi.

SDG'nin omurgasını Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve onun askeri kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor. Türkiye terör örgütü saydığı bu yapıları PKK'nın Suriye uzantısı olarak görüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen hafta Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamasında YPG’nin ortadan kaldırılmasının Türkiye'nin stratejik hedefi olduğunu söylemişti.

Fidan, "Bir an önce Suriyeli olmayan YPG içindeki unsurların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. YPG'nin bütün komuta kademesinin de ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Daha sonra kalanların silahlarını bırakıp yaşamayı sürdürmeleri gerekiyor" demişti.

Türkiye, 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir sürecin başladığı Suriye'de muhalifler üzerindeki etkisi nedeniyle en güçlü aktörler arasında görülüyor.

DW, Reuters/BÖ,HS

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?