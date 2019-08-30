Türkiye'nin Suriye sınırında protesto

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ateşkes ilan etme kararının ardından yüzlerce Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Bab el-Hava Sınır Kapısı'nda eylem yaptı. Türkiye'nin Şam yönetiminin İdlib'e yönelik operasyonun durdurulmasını sağlamasını isteyen göstericilerden bazılarının Türkiye tarafına doğru ilerlemeye çalıştığı belirtiliyor.

Demirören Haber Ajansı (DHA) Reyhanlı bölgesindeki sınır hattına asker ve polis birliklerinden oluşan takviye ekipler gönderildiğini aktardı. Fransız haber ajansı AFP'nin muhabiri, Türk sınır güvenlik güçlerinin havaya uyarı ateşi açtığını ve kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

Sınırda yaşanan gerginlikle ilgili Hatay Valiliği'nden de bir açıklama yapıldı. Valilik, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında "Sosyal medyada provakatif bazı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Rejimin saldırılarını protesto amacıyla gösteriler Suriye tarafında düzenlenmiştir. Tahrik amaçlı paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

Türk güvenlik güçlerinin gözyaşartıcı gaz kullandığı belirtiliyor

Gösteriler, Rusya'nın üç milyon kişinin yaşadığı İdlib'de yarın sabahtan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildiğini açıklamasının hemen ardından geldi.

Erdoğan: Kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar

Göstericiler arasında yer alan 53 yaşında Muhammed al Amouri, AFP'ye yaptığı açıklamada Türkiye'den İdlib operasyonunu önleme konusunda sözünü tutmasını istediklerini dile getirdi. Al Amouri, "Bu Türkiye'ye bir uyarıdır. Bir şey yapmazsa, Türkiye'ye ve Avrupa'ya geliyoruz. Buradaki siviller buna daha fazla katlanamaz" diye konuştu.

İki çocuk babası Usama Zahra da yaşananları "uluslararası suç" olarak niteleyerek "Bizim durumuma bakmalarını istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada Suriye'den yeni bir göç dalgasının kapıda olduğu uyarısında bulunmuştu. Erdoğan, "Kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar. Biz de bütün tedbirlerimizi şu anda almış durumdayız" demişti.

Göstericilerin Türkiye sınırına doğru ilerlemeye çalıştığı belirtiliyor

Dünya üzerinde en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumundaki Türkiye'de 3,6 milyon sığınmacı bulunuyor. Ankara, İdlib'e yönelik topyekün bir kara harekatının on binlerce kişiyi Türkiye sınırına taşımasından endişe ediyor.

İki yıl önce Rusya ve Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatı çerçevesinde Türkiye'nin bölgede 12 adet askeri gözlem noktası bulunuyor. Mutabakatı bölgede yaşayan üç milyon kişiyi korumayı hedefliyordu. Ancak anlaşma sağlıklı bir şekilde uygulamaya geçirilemedi.

Rusya'nın desteklediği Şam yönetimi Nisan ayından bu yana El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Hayat Tahrir el-Şam'a bağlı savaşçıların kontrolü altında olan İdlib'e yönelik operasyon düzenliyor. Operasyon sonucu 950'den fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Suriye'de 2011'den bu yana devam eden savaş nedeniyle 370 binden fazla kişi öldü ve milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

AFP,DHA/ÖA,JD

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