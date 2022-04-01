Türkiye'nin Ukrayna krizindeki rolü iç siyaseti etkiler mi?

01.04.2022 1 Nisan 2022

Nevşin Mengü, bu haftaki konukları eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker ile Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikleri konuştu, seçim güvenliği ve parmak boyası tartışmalarını ele aldı. MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar ile de Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki rolünün iç siyasete etkilerini ve son anketleri masaya yatırdı.