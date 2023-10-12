Türkiye'nin rehineler için müzakere yürüttüğü iddia edildi

Habertürk ve AFP, Türkiye'nin, İsrail'e yönelik saldırı sırasında Hamas'ın rehin aldığı kişilerin serbest bırakılması için müzakerelere başladığını iddia etti.

Türkiye'de hükümet çevrelerine dayandırılan haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'de rehin alınan kişilerin serbest bırakılması için Hamas ile müzakereler yürütülmesi konusunda devrede olduğu iddia edildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan hükümet çevrelerinden bir kaynak "Rehinelerin serbest bırakılması için müzakere ediyorlar" dedi.

Habertürk televizyonu da dün akşam Erdoğan'ın rehinelerin serbest bırakılması için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada da bölgedeki savaşın bir an önce son bulması için diplomasi trafiği yürüttüğünü belirterek, "Bölgemizi, içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak arabuluculuk ve adaletli hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" demişti.

Hamas: Bir kadın ve iki çocuğu serbest

Türkiye'nin rehinelerin serbest bırakılması için devrede olduğu yönündeki haberlerin ardından Hamas İsrailli bir kadın ve iki çocuğunun serbest bırakıldığını duyurdu.

İsrail medyası ise Hamas'ın açıklamaasının gerçeği yansıtmadığını, söz konusu kadın ve iki çocuğunun Gazze Şeridi'ne götürülmediğini bildirdi. İsrail medyasındaki haberlerde, söz konusu kadının bu hafta içinde verdiği röportajlarda komşusunun iki çocuğu ile birlikte Hamas tarafından İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki bölgeye götürüldüğünü ancak daha sonra salıverildiklerini anlattığı belirtildi.

Scholz: Erdoğan ile görüşeceğim

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Türkiye ve Katar ile rehinelerin serbest bırakılması için görüşeceğini açıkladı. Scholz, kamu televizyonu ARD'ye yaptığı açıklamada, İsrail'den insanların öldürüldüğünü ve rehinelerin ölümle tehdit edildiğini görmenin "çok korkunç" olduğunu belirtti. Rehinelerin serbest bırakılması için çaba gösterildiğini vurgulayan Scholz, ancak bu çabaların "gizlilik içinde" yürütüldüğünü kaydetti. Bölgede etkili olabilecek ülkelerle de görüşüleceğini belirten Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Almanya Başbakanı, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de bugün Berlin'de bir araya gelecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Fotoğraf: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Filistinli radikal İslamcı Hamas, Cumartesi günü düzenlediği terör saldırısında yaklaşık 150 kişiyi rehin almıştı. Rehineler arasında çok sayıda yabancı ülke vatandaşının da olduğu belirtiliyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, rehineler arasında İsrail-Alman vatandaşı olan kişiler bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden da hükümetinin Hamas tarafından kaçırılan Amerikalıların güvenli şekilde ülkelerine geri dönmeleri için gereken her şeyi yapacağını, ancak ayrıntı veremeyeceğini kaydetti.

AFP, DW/JD, SSB

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