Türkiye'nin PISA karnesi: Fen yükseldi, okuma düştü

PISA 2022 araştırmasına göre Türkiye'de öğrencilerin matematikteki başarısı 2018'le aynı seviyede kalırken fende yükseliş, okumada düşüş görüldü. Alman öğrencilerse şu ana kadarki en kötü PISA performansını sergiledi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 15 yaşındaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmek için gerçekleştirdiği Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2022 yılına ilişkin sonuçlarını yayımladı.

Matematik alanındaPISA 2018'de 79 ülke ve bölge arasında 454 puanla 42'nci sırada yer alan Türkiye, PISA 2022'de puanı 453'e düşmesine rağmen 39'uncu sıraya yükseldi.

Fen alanında ise 2018 yılında 468 puanla 39'uncu sırada yer alırken 2022'de 476 puanla 34'üncülüğe yükseldi.

Türkiye, okuma becerileri alanında da 2018'de 466 puanla 40'ıncı sıradayken 2022'de 456 puana düşmesine karşın 36'ncı sıraya çıktı.

PISA raporunda, "Türkiye, 10 yılı aşkın bir süre içinde çoğu alanda PISA sonuçları iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri" denildi.

PISA testleri Türkiye'de 19 Nisan-13 Mayıs 2022'de 60 ilden 196 okul ve 7 bin 250 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi.

PISA 2022 raporunun sonuçları açıklandı Fotoğraf: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

2000 yılından beri her üç yılda bir yapılan PISA araştırmasının 2018 yılına ilişkin sonuçları Aralık 2019'da açıklanmıştı.

Zirvede Asya ülkeleri var

PISA 2022 araştırmasına göre, her üç alanda da en yüksek performans gösteren ülke ise Singapur oldu.

Singapur'u matematik alanında yine Asya'dan Makao, Tayvan, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore takip etti. Bu ülke ve bölgelerdeki öğrenciler okuma ve fen alanlarında da ilk sıralarda yer aldı.

Küresel ortalama düştü

Asya'da bu tür başarılı sonuçlara ulaşılırken dünyanın geri kalanında daha önce görülmemiş bir düşüş yaşandı.

PISA raporunda, özellikle Almanya, İzlanda, Hollanda, Norveç ve Polonya gibi ülkelerde matematik alanında kaydedilen düşüşe dikkat çekildi.

Raporda, pandemi dönemindeki kapanmaların eğitim standartlarının düşmesinde etkili olduğunu, ancak bunun söz konusu başarısızlıktaki tek faktör olmadığına vurgu yapıldı. Bir dönem en yüksek sonuçların alındığı Finlandiya, İzlanda ve İsveç'te yıllardır puanların düştüğü hatırlatılan PISA raporunda "Bu, eğitim sistemlerindeki uzun vadeli sorunların da bu düşüşte payı olduğunu gösteriyor. Bu sadece Covid'le ilgili değil" denildi.

OECD eğitim analisti Irene Hu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "öğrencilerin öğretmenlerden ve okul personelinden aldığı desteğin seviyesinin" önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Bir başka OECD eğitim analisti Eric Charbonnier, "Evet ülkeler son 10 yılda eğitime yatırım yaptılar ama belki de verimli bir şekilde yapmadılar ya da öğretmen kalitesine yeterince yatırım yapmadılar" dedi. Charbonnier, "Ayrıca 2018 yılına kıyasla öğrencilerin ilerlemesine ebeveynlerin daha az katkıda bulunduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

Almanya dibi gördü

Almanya'daki öğrenciler, 2022'de önceki yıllarda olmadığı kadar düşük bir PISA performansı gösterdi.

Almanya'da öğrencilerin performansı raporu kötü yansıdı Fotoğraf: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN /AFP via Getty Images

Açıklanan puanlar, Alman öğrencilerin şu ana dek matematik, fen ve okuma alanlarında aldığı en düşük sonuçlara işaret etti.

Almanya matematikte 475 puanla 25'inci, fende 492 puanla 22'nci, okuma alanında ise 480 puanla 22'nci sırada yer aldı.

DW,AFP,dpa/CÖ,HS

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