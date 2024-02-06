Türkiye'nin nüfusu 85,3 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 2023 yılında 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu.

"Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları"nı açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan Türkiye nüfusu 2023'te 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1, kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,9 olarak belirlendi. Yıllık nüfus artış hızı, 2022 yılında binde 7,1'ken 2023'te binde 1,1 oldu.

İstanbul'un nüfusu geriledi

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de yüzde 93,4'ken 2023 yılında yüzde 93 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 252 bin 27 kişi düşerek 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişiyle Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişiyle İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişiyle Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişiyle Antalya izledi.

Bayburt, 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Bayburt'u, 89 bin 317 kişiyle Tunceli, 92 bin 819 kişiyle Ardahan, 148 bin 539 kişiyle Gümüşhane ve 155 bin 179 kişiyle Kilis takip etti.

Yabancı sayısı 253 bin azaldı

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dâhil edilmedi.

Yaşlı nüfusu arttı

Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı 2023'te yüzde 10,2'ye yükseldi. Bu oran 2022'de yüzde 9,9'du.

Bir nüfus grubunda yaşlar küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşını gösteren ortanca yaş da yükselmeye devam etti. Türkiye'de 2022'de 33,5 olan ortanca yaşın, 2023'te 34'e çıktığı görüldü. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye çıktığı hesaplandı.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu görüldü. Sinop'u, 42,4'er yaş ile Giresun ve Kastamonu izledi. En düşük ortanca yaşa sahip il ise 21,2 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı takip etti.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2023'te yüzde 68,3 oldu. Bu oran 2022 yılında 68,1'di. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 21,4'e geriledi. Bu oran 2022'de yüzde 22'ydi.

En yüksek nüfus yoğunluğu İstanbul'da

"Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 111 olarak hesaplandı. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir takip etti.

Nüfus yoğunluğu en az olan il ise kilometrekareye düşen 12 kişiyle yine Tunceli oldu. Bu ili, 19 kişiyle Ardahan ve 21 kişiyle Erzincan izledi.

DW / CÖ,ET

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