Türkiye'nin nüfusu 83 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu‘nun (TÜİK) verileri, Türkiye'de nüfus artış hızının yavaşladığını ortaya koyuyor. Buna göre 2018 yılında binde 14.7 olan nüfus artış hızı, 2019'da binde 13.9'a geriledi. TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne dayandırdığı bilgiler de ülke nüfusunun 31 Aralık 2019 itibariyle 83 milyon 154 bin 997 kişi olduğunu ortaya koyuyor. Bu da nüfusun bir yıl içinde 1 milyon 151 bin 115 kişi arttığını gösteriyor.

Cinsiyetlere göre ayrıldığında ise nüfusun yüzde 50.2'sini, 41 milyon 721 bin 136 kişi ile erkekler, nüfusun yüzde 49.8'ini ise 41 milyon 433 bin 861 kişi ile kadınlar oluşturuyor.

Yabancı nüfus sayısında artış

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Türkiye'de yaşayan yabancıların sayısında da artış var. Ülkede ikamet eden yabancıların sayısı bir yılda 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180'e yükseldi.

Türkiye nüfusunun çok büyük bir bölümü il ve ilçe merkezlerinde ikamet etmeye devam ediyor. 2018'de nüfusun yüzde 92.3'ü bu merkezlerde yaşarken söz konusu oran 2019 sonunda yüzde 92.8’e çıktı. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7.7'den yüzde 7.2'ye düştü.

Nüfusun şehirlere göre dağılımı

Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'un nüfusu geçtiğimiz yıl içinde 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267'ye yükseldi. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 18.66'sı, yani yaklaşık her beş kişiden biri İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'un ardından, nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük kentleri sırasıyla 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya.

Türkiye'nin en az nüfusa sahip illeri ise Tunceli (84 bin 660 kişi), Bayburt (84 bin 843 kişi) ve Ardahan (97 bin 319 kişi).

Diğer bir deyişle, İstanbul'da bir kilometrekareye 2 bin 987 kişi düşerken, Tunceli'de bir kilometrekareye 11 kişi düşüyor.

Türkiye nüfusu yaşlanıyor

Türkiye'de doğum oranlarının azalması ve ortalama ömrün uzaması ile ülke nüfusunun ortalaması 32 yaştan 32.4'e yükseldi. 40.8 yaş ile Türkiye'nin ortalaması en yaşlı nüfusa sahip şehri Sinop. En düşük yaş ortalamasının olduğu kent ise 20,9 yaş ile Şanlıurfa.

Türkiye'nin çalışma çağındaki (15-64 yaş grubu) nüfusu ise 67.8 milyon kişi. Bu rakam 2007'de 66.5 milyon olarak açıklanmıştı. 0-14 yaş grubunu kapsayan çocukların nüfus içindeki oranı yüzde 23.1, 65 ve üstü yaşlardaki kişilerin oranı ise yüzde 9.1'e denk geliyor.

dha / ET,HS

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