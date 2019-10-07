Frankfurter Allgemeine Zeitung Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine planladığı operasyonunun tehlikelerine dikkat çekiyor.

"Türkiye'nin üçüncü askeri müdahalesinin tehlikeleri büyük. Çünkü sıkıştırılmış Kürtler Şam rejiminden yardım istemek zorunda kalacak. Sonra da NATO üyesi Türkiye'nin birlikleri Suriye ordusu ve müttefikleri ile karşı karşıya kalacak. Rusya’nın da Esad ve Erdoğan arasında karar vermesi gerekecek... Ama Türkiye'nin müdahalesinin en büyük tehlikesi IŞİD'in geri dönmesi. Kürtler tüm güçlerini savunmaya harcayacak ve böylelikle binlerce IŞİD savaşçısı ve sempatizanının tutulduğu cezaevleri ve kamplar denetimsiz kalacak. Acı olan, Suriye'deki çatışmalara siyasi çözüm için sinyaller gelmeye başladığı bir dönemde Türkiye’nin yeni bir savaşı ateşlemesi."

Stuttgarter Nachrichten gazetesi de ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi ve Türkiye'nin askeri hareket düzenlemesi halinde IŞİD'in yeniden güçlenebileceğini dile getiriyor.

"Türkiye’nin müdahalesi dolaylı olarak IŞİD’in güçlenmesine yol açabilir. IŞİD’in ilkbaharda askeri yenilgisinin ardından ABD ordusu ile birlikte Suriye’nin doğusunda cihatçıları baskı altında tutan Kürt birlikleri, Türk askerlerine karşı koyabilmek için muhtemelen bulundukları konumu terk edecekler. Bu nedenle de, aylardır yeni bir saldırı hazırlığı içinde olan IŞİD bölgeyi yeniden ele geçirebilir ve bölge Avrupa’daki aşırılar için yine cazip bir hale gelebilir. Suriye'deki iç savaşta güç dağılımı yeniden belirlenebilir ve bu da savaşın uzamasına ve yeni göç dalgasına yol açabilir. Avrupa’nın da, bu gelişmelerden etkilenmeyeceğini düşünmemesi gerekiyor."

Freiburg'da yayımlanan Badische Zeitung, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri bir harekat düzenlemesi halinde, en çok acı çekecek kesimin Suriye'deki siviller olduğuna dikkat çekiyor.

"Suriye'deki insanların ihtiyacı olan son şey yeni bir savaş: Çatışmaların sona erdiği bölgelerin çoğunda yıkım o kadar büyük ki, yaşamı sürdürmek neredeyse imkansız. Buna rağmen yeni bir savaş tehdidi bulunuyor, zira Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyine girmeye karar vermiş görünüyor... Avrupa Birliği böyle bir operasyon konusunda uyarıda bulundu. Ancak Avrupa, Erdoğan'a karşı baskı araçlarına pek sahip olmadıklarını biliyor. Bu nedenle de, işi sözle halletmeye çalışıyorlar. Bu hoş olmayan durumdan en çok acı çekenler ise Suriye'nin kuzeyindeki siviller olacak."

Sächsische Zeitung Avrupa Birliği'nin Suriye'deki gelişmelere sessiz kalmaması gerektiğine işaret ediyor.

"Washington'dan gelen açıklamalar Recep Tayyip Erdoğan'a önceden duyurduğu operasyon için izin verildiğini gösterdi. ABD, Türkiye-Suriye sınırındaki birliklerini çekerse, Türk Cumhurbaşkanının da Kürt milislere saldırmak için önü açılmış olacak. Ankara'nın 'güvenli bölge' oluşturulmasının gereklililiğini gösterme çabaları, Kürtlere karşı savaştan başka bir şey değil. Türkiye'nin Suriye'ye girmesi halinde, kaçınılmaz bir şekilde gerilim artacak ve bölge istikrarsızlaşacak. Ölüm, yıkım ve sürülme ile Suriye'deki yaşanan trajediye bir bölüm daha eklenecek. Avrupa Birliği mülteci mutabakatı ile Türkiye'nin iyi niyetine bağımlı olmasının öcü de şimdi alınıyor. Suriye'deki yeni acılar ve haksızlığa kim sessizce göz yumarsa, suça ortak olur"

DW/JD,GA

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