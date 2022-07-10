Türkiye'nin kuzeybatısında şiddetli yağış: 1 ölü

Özellikle Marmara bölgesine etkili olan şiddetli yağış birçok şehirde su baskını ve sele neden oldu. Bilecik'te bir kişi hayatını kaybetti, İstanbul Esenyurt'ta onlarca ev ve işyeri su altında kaldı.

Türkiye'nin birçok kentinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve işyeri ile caddeleri su bastı. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sele kapılan kadın, yaşamını yitirdi. 68 yaşındaki Asiye Bikmen selin evlerinin çevresindeki duvarı yıkmasının ardından oğluyla birlikte suda sürüklendi. Sinan Bikmen çevredekiler tarafından kutarılırken, acil müdahale ekiplerinin arama çalışmasında Asiye Bikmen'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sağanak yağışın etkili olduğu şehirlerin başında İstanbul geliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 266’sı Esenyurt ilçesinde olmak üzere olmak üzere 797 su baskını ihbarı alındığını; 128 daire, 12 işyeri ve 3 fabrikanın su baskınlarından etkilendiğini açıkladı. Kentte yağışın etkisini pazar gecesine kadar sürdüreceği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Esenyurt'ta cumartesi başlayan şiddetli yağışla Haramidere taştı. Çevredeki mahallelerdeki binaların alt katları su altında kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ve AFAD ekipler tarafından tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

"Canımızı zor kurtardık"

Sel sırasında 2 çocuğu ve eşiyle birlikte bodrum kattaki evinde uyuyan Önder Ocak, canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Ocak, "Saat 07.00'den beri su çekiyoruz hala boşaltamadık... Benim evimdeki su tavan boyuna kadar doluydu. İçerideki eşyalar gitti. Ancak canımızı kurtarabildik. Her şey 3 dakika içinde gerçekleşti. Derenin taştığını görünce çocukları alıp yukarı çıktım zaten hemen evi su bastı. Geceyi iş arkadaşımın evinde geçirdik" dedi.

Fotoğraf: DHA

"Su çocuğumun burun seviyesini geçmişti"

Benzer şekilde Bağcılar'da evini su basan Murat Söylemez de korku dolu anlar yaşadıklarını belirterek, " 1 dakika içinde su diz kapağımdan boğazıma kadar geldi. Kapıyı açmaya çalışırken ayaklarımla duvara basarak ellerimle ittirdim. Çocuğumun burun seviyesini geçmişti su, çocuğum boğuluyordu. Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım" dedi.

Esenyurt'ta incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk etapta, evlerine su basanlara 5 bin lira, işyerine su basanlara ise 10 bin lira yardım yapılacağını açıkladı.

İstanbul'da metrekareye 113 kilogramla en fazla yağışın düştüğü Sarıyer ilçesinde de binaları ve yolları su bastı, çok sayıda iş yeri zarar gördü.

Fotoğraf: DHA

Bağcılar'da yoğun yağış şantiye alanını göle çevirdi. 11 hafriyat kamyonu ile 4 iş makinesi su altında kaldı. Şantiye yetkilisi maddi zararın büyük olduğunu kaydetti.

Şiddetli yağış İstanbul dışında Bolu, Ankara, Eskişehir, Bursa ve Karabük'te de etkili oldu, pek çok noktada su baskınları yaşandı. Bursa'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD 21 kent için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

DW, DHA / GY, EC