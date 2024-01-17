Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu bir gün ertelendi

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu 19 Ocak'a ertelendi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu için 18 Ocak saat 01.11 olarak öngörülen fırlatma bir gün ertelenerek, Türkiye saati ile 19 Ocak saat 00:49'a çekildi.

Seyahati gerçekleştirecek olan Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi Space X'ten yapılan açıklamada fırlatmanın bir gün geç gerçekleşeceği belirtildi, ancak gecikme gerekçesi hakkında bir bilgi verilmedi.

Şirketin X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Ax-3 misyonunun @space_station'a fırlatılması şu anda 18 Ocak Perşembe günü için planlanıyor. Ek süre, ekiplerin fırlatma öncesi kontrolleri ve araç üzerinde veri analizleri yapmasına olanak sağlayacaktır."

Bakan da duyurdu

Uzay yolculuğunun ertelenmesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da X hesabından duyurdu.

Bakan Kacır'ın yaptığı açıklama şöyle:

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile). Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."

DHA,DW/TY,EC

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