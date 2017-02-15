Türkiye'nin gönderdiği ders kitapları Suriye'de yakıldı

AFP haber ajansı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel olarak Suriye'deki çocuklar için hazırlanan ve Ankara'nın kontrolündeki bölgelerdeki okullara dağıtılan ders kitaplarının, içerdiği çizimlerde dine hakaret edildiği gerekçesiyle bölge halkı tarafından ateşe verildiğini bildirdi.

AFP'nin haberine göre, Türkiye sınırı yakınlarındaki Cerablus'ta yaşayanlar, söz konusu ders kitabının ele geçirdikleri tüm kopyalarını yaktıklarını söyledi.

Mustafa Abdulhak isimli bir Cerabluslu, "Sabah bu kitapları bulunca şaşırdık. İçlerinde Peygamber'in görsel tasviri vardı... Hepsini yaktık" diye konuştu.

AFP, kitaptaki görsellerden birinde, sakallı ve pembe kazaklı bir adamın, okul otobüsünden inen kızını karşılarken görüldüğünü belirtti. Ajans, bu sayfanın başlığında "Peygamber, kızı Fatıma'yı alıyor" yazılı olduğunu ancak bu başlığın görsele atıfta bulunup bulunmadığının net olmadığını bildirdi.

Protesto gösterisi uyarısı

AFP, Ankara'nın El Bab dâhil, kontrol ettiği diğer bölgelerde yaşayan Suriyelilerin de bu ders kitapları toplatılmadığı takdirde Cuma günü protesto gösterileri düzenleyecekleri uyarısında bulunduklarını aktardı.

El Bab kentindeki en üst düzey eğitim yetkilisi olan Cuma Kazkaz, AFP'ye yaptığı açıklamada, okul kitaplarının çevredeki Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa gibi Türk illerinden geldiğini söyledi. Ders kitaplarına yönelik tepkilerle ilgili yorumda bulunan Suriyeli yetkili, "Müfredatın değiştirilmesi için Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yürütülüyor" dedi. Yetkili, "Şu an verilecek kararı bekliyoruz" diye ekledi.

AFP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe