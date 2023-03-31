Türkiye'nin Finlandiya adımı Batı'da memnuniyet yarattı

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin protokolü meclisten geçirmesi Batı'da memnuniyetle karşılandı. Finlandiya, tüm NATO üyelerine teşekkür etti. Stoltenberg ve ABD'den de açıklamalar geldi.

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay veren protokolün TBMM'de kabul edilmesi, Batı'da büyük memnuniyet yarattı.

TBMM'deki oylamanınardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'nin Finlandiya'nın katılımına ilişkin süreci tamamlamasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Stoltenberg, "Bu tüm NATO ailesini daha güçlü ve güvenli yapacak" dedi.

Oylaması sonrası Finlandiya hükümetinden yapılan açıklamada ise "NATO üyeliği, Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecek ve hem Baltık Denizi bölgesi hem de Kuzey Avrupa'nın istikrar ve güvenliğini geliştirecek" denildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "güven ve desteklerinden" ötürü tüm NATO üyelerine teşekkür etti. Niinistö, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada "Finlandiya, kendini ittifakın güvenliğine adamış, güçlü ve muktedir bir müttefik olacak. Finlandiya artık NATO'ya katılmaya hazır. İsveç'in de en kısa zamanda bize katılmasını iple çekiyoruz" dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de NATO üyelerine, destekleri için sosyal medyadan teşekkür etti. Müttefikler olarak güvenlik alıp vereceğiz. Birbirimizi koruyacağız. Finlandiya hem şu an hem de gelecekte İsveç'in yanındadır ve başvurusunu desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

ABD'den İsveç vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğine onay vermesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Bakanlık, Türkiye'yi bir an önce İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokolü de meclisten geçirmeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Hem İsveç hem de Finlandiya, NATO değerlerini paylaşan, güçlü ve muktedir ortaklar. İttifakı güçlendirecek ve Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlayacaklardır" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreci

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine onlarca yıldır sürdürdükleri askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya katılmak için Mayıs 2022'de ortak başvuruda bulunmuştu. Türkiye ve Macaristan dışındaki NATO üyeleri, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımına onay veren protokolü aylar önce meclisten geçirmişti.

Finlandiya ve İsveç, bu ülkelerin üyeliklerine terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle karşı çıkan Ankara'nın endişelerini giderebilmek için geçen Haziran ayında Türkiye ile üçlü muhtıra imzaladı. Bu muhtıra kapsamında yapılan müzakereler sonucunda Finlandiya'nın üyeliğine rıza gösteren Türkiye, İsveç'in üyeliğine onay vermek içinse Stockholm'den terör örgütleriyle mücadele konusunda daha somutlar adımlar beklediğini belirtiyor.

Finlandiya'nın üyeliği hafta başında Macaristan parlamentosundan geçti.Ancak İsveç'in üyeliğinin Macar parlamentosunda ne zaman oylanacağına dair belirsizlik sürüyor. Macar hükümeti, İsveçli yetkililerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın politikalarına yönelik eleştirilerinden rahatsız.

DW,rtr,AFP,dpa/CÖ,HS

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?