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Türkiye'nin en sıcak illeri Antalya ve Muğla oldu

4 saat önce

Türkiye'nin en sıcak yerleri 45,9 derece ile Antalya'nın Kaş ilçesi Çavdır Orman Sahası ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Ekip Orman Deposu oldu.

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Antalya sahillerinde yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle daha az yoğunluk görüldü (arşiv)
Antalya sahillerinde yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle daha az yoğunluk görüldü (arşiv) Fotoğraf: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulunduğu sıcak hava dalgası ülke genelinde etkili olurken, Antalya ile Muğla en yüksek sıcaklıkların ölçüldüğü iller oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Cumartesi günü yurt genelinde ölçülen sıcaklıklara göre, Türkiye'nin en sıcak yeri 45,9 derece ile Antalya'nın Kaş ilçesi Çavdır Orman Sahası ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Ekip Orman Deposu oldu. Antalya ve Muğla'yı 45,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesi takip etti.

Diğer yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde sıcaklık 44,7; Aksu ve Konyaaltı'nda 44,3; kent merkezinde ise 44,1 derece olarak ölçüldü. Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle hem kent sakinleri hem de tatilciler zor anlar yaşarken, yaz aylarındaki kalabalık görüntüsü ile bilinen Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğun az olduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Temmuz Pazartesi günü yayınladığı ve 11-16 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin sıcak hava dalgasının etkisine gireceğine dair uyarısında, Antalya'da 37 ila 43 derece arasında, Muğla'da ise 36 ila 40 derece arasında sıcaklık beklendiği ifade edilmişti. Böylelikle Cumartesi günü ölçülen sıcaklıklar, tahminlerin de üstünde çıktı.

Cumartesi günü ülke genelinde en düşük sıcaklık ise 12,7 derece ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Palovit Yaylası'nda ölçüldü.

DHA, DW / DÇÜ, HT

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