"Türkiye'nin BRICS'e katılamayacağı Kur'an'da yazmıyor"

Çin ve Küreselleşme Merkezi (CCG) isimli düşünce kuruluşunun Başkan Yardımcısı Victor Gao, Türkiye'nin bir gün BRICS'e katılmasının ihtimaller dahilinde olduğunu dile getirdi.

Pazar günü katıldığı Doha Forumu'nda değerlendirmelerde bulunan Gao, "BRICS'in 11 üyeye genişleyecek olması bir son değil, aksine bir başlangıç. Ben BRICS'in 25 hatta daha fazla üyesi olacağını öngörüyorum" diye konuştu. "Kendimize hangi ülkelerin BRICS'e katılacağını sormamız gerekiyor" ifadelerini kullanan Gao, "Elbette Nijerya ve Endonezya gibi doğal adaylar var. Ama ben sizinle düşünülemez olanı paylaşmak istiyorum: Peki ya Türkiye?" dedi.

Gao, Doha'da görüştüğü üst düzey bir katılımcının kendisine, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve bu nedenle BRICS'e katılmasının söz konusu olmadığını söylediğini aktardı. Gao, "Ben de kendisine, bir NATO müttefiğinin BRICS'e katılamayacağının Kur'an-ı Kerim veya İncil'de yazılı olup olmadığını sordum. Hayır, orada böyle bir şey yazmıyor. Dolayısıyla Türkiye veya Meksika BRICS'e katılırsa hiç şaşırmayın" ifadelerini kullandı.

Victor Gao Fotoğraf: DW/T. Sakzewski

"İyi ki tek kutuplu bir dünyada yaşamıyoruz"

Uluslararası ilişkilerde çok kutupluluğun, "Bir hayal veya stratejik plan değil, bir hakikat" olduğunun altını çizen Gao, "Tek kutuplu bir dünyada yaşamadığımız için kendimizi çok şanslı görmeliyiz" diye konuştu. Gao, "BRICS, zindelik ve sürdürülebilirliği temsil ediyor. BRICS, bir eşitlik, istişare ve uzlaşı platformudur" dedi.

Geçmişte eski devlet başkanı Deng Şaoping için de çalışmış olan Gao, bugün çalışmalarını Çin Komünist Partisi tarafından koordine edilen düşünce kuruluşları ittifakının bir üyesi olan Pekin merkezli CCG'de sürdürüyor. Çin Komünist Partisi'yle bir ilgisi olmadığını savunan CCG, Çin dış politikasının önemli bileşenlerinden Kuşak ve Yol inisiyatifini de resmi biçimde destekliyor.

Bir hükümetler arası kuruluş olan BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın bir araya gelmesiyle 2010'da kurulmuştu. Ağustos 2023'te düzenlenen BRICS zirvesinde, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) nin de BRICS'e davet edildiğini duyurmuştu. Arjantin dışında tüm ülkelerin, BRICS'e Ocak ayı başında resmen üye olmaları bekleniyor. Arjantin'de kısa süre önce seçimi kazanan Javier Milei, ülkesinin BRICS'e katılmasını istemiyor. Ülkede görevi devralacak olan müstakbel Dışişleri Bakanı Diana Mondino, Kasım ayı sonunda, ülkesinin BRICS'e katılmayacağını ifade etmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında Johannesburg'da düzenlenen BRICS zirvesine katılmış ve aile fotoğrafında yer almıştı. Zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Erdoğan, "Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" sözlerini sarf etmişti.

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