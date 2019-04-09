 ″Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci iptal edilmeli″ | AVRUPA | DW | 08.04.2019

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AVRUPA

"Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci iptal edilmeli"

AP seçimleri öncesinde Avrupa’dan sağcı partilerin temsilcilerinin toplantısında Türkiye de gündeme geldi. İtalya İçişleri Bakanı Salvini, Türkiye’nin Türkiye’nin AB üyelik sürecinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

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Olli kotro, Jörg Meuthen, Matteo Salvini ve Anders Vistisen

İtalya, Almanya, Finlandiya ve Danimarka'dan aşırı sağcı ve sağ popülist partiler, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) en güçlü grubu oluşturmak  ve Avrupa Birliği’nin (AB) göç, güvenlik, aile ve çevre konularında izlediği siyaseti değiştirmek üzere bir ittifakta bir araya geldi.

Milano’da yapılan “Sağduyulu bir Avrupa’ya doğru” başlıklı zirveye İtalya İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi Genel Başkanı Matteo Salvini, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Jörg Meuthen, Avrupa’ya kuşku ile yaklaşan popülist parti Finliler temsilcisi Olli Kotro ve sağ popülist Danimarka Halk Partisi'nden Anders Vistisen katıldı.

İçişleri Bakanı Salvini, düzenlenen basın toplantısında, yeni hareketin hedefinin Avrupa seçimlerini "kazanmak ve Avrupa’yı değiştirmek” olduğunu söyledi. "Bugün AB’nin bir çok vatandaş ve halk için bir kabus” olduğunu savunan Salvini, “Yeni bir Avrupa rüyası için çalıştıklarını” söyledi.

Türkiye’nin AB üyeliği

Basın toplantısında bir gazetecinin, seçimlerde zafer kazanmaları halinde Avrupa’da ekonomiyi canlandırmak için ne yapacakları sorusuna karşılık, Salvini İtalyan ürünleri başta olmak üzere Avrupa ürünlerini koruyacaklarını kaydetti. Haksız rekabet yaratan anlaşmaları tekrar ele alacaklarını belirten Salvini, Türkiye'den de söz etti. “Türkiye bizim için hiçbir zaman Avrupa olmadı ve olmayacak” diyen Salvini, Türkiye’de insan haklarının ihlal edildiğini dile getirdi. "AB Macaristan ve Polonya'ya yaptırımlar uygularken, Türkiye'ye milyarlarca euro veriyor” diyen Salvini, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin askıya alınması yetmez, tamamen iptal edilmelidir” şeklinde konuştu.

Göç konusunda baskı oluşturulacak

AfD lideri Meuthen da, Milano’daki toplantıyı yeni bir oluşum için başlangıç olarak değerlendirdi. Meuthen, Avrupa Parlamentosu sonrasında Mayıs ayı sonunda oluşturulacak Avrupa İnsanlar ve Uluslar İttifakı’nın (EAPN) "özgürlükçü” ve "yurtsever” olacağını söyledi.

Özellikle göç konusunda baskı oluşturmak istediklerini ifade eden Meuthen, "Avrupa Birliği'ne yasa dışı göçü sıfır düzeyine indirmek istiyoruz. Gelecekte sadece AB sınırları dışında önceden bizden izin alanlar giriş yapabilecek” dedi. Meuthen, "Avrupa’daki çeşitliliği ve kültür zenginliğini korumak istiyorsak, Avrupa’da bir kale oluşturmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Milano'daki toplantıya Fransız aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nden (FPÖ) Heinz-Christian Strache gibi isimlerin katılmaması dikkati çekti.

Salvini, yeni katılımcılarla birlikte 18 Mayıs'ta Milano'da yine bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

DHA,AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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