Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği faaliyete geçiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’nın görevlendirdiği Geçici Maslahatgüzar'ın Şam'a doğru yola çıktığını söyledi. Öte yandan HTŞ'nin yönetim deneyimini öven Fidan, İran ve Rusya ile yaptıkları görüşmelere değindi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin bu hafta sonu faaliyete geçeceğini açıkladı.

Cumartesi günü NTV'de katıldığı yayında açıklamalarda bulunan Fidan, Ankara tarafından Geçici Maslahatgüzar olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibinin Şam'a doğru yola çıktığını söyledi.

"Askeri denkleme girmemelerini söyledik"

Fidan, Suriye'nin Türk dış politikası için önemini, "Suriye'yi düşünmediğim hiçbir mesai günüm, başka normal günüm de olmadı" sözleriyle açıkladı.

Bir hafta önce Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı, "Türkiye riskleri görüyordu. Başlatmak istediğimiz süreçlere rejim arkasını döndü. Biz onlara samimi çağrı yapmıştık, şartımız yoktu. Biz buradan minimum can kaybı olması için buranın iki önemli kinetik güç kullanabilecek aktör Rusya ve İran ile odaklı görüşmeler sürdürerek, bunun kansız bir şekilde olmasının yolunu açtık" diye konuştu.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) Esad rejiminin düşüşüyle sonuçlanan harekâtına da değinen Fidan, Rusya ve İran ile, Suriye'deki askeri gelişmelere müdahil olmamaları yönünde diplomatik çaba yürüttüklerini kaydetti. Fidan, "Bu harekât başladığında yapılması gereken en kritik konu, Ruslar ve İranlıların askeri olarak denkleme girmemeleriydi... Onlar artık anladılar. Bir noktadan sonra onlar da artık telefon ettiler, o akşam da Esad gitti" dedi.

"HTŞ'nin yönetim deneyimi var"

Öte yandan HTŞ'nin Şam'ı ele geçirmeden önce yıllarca İdlib vilayetini yönetmiş olmasına atıfta bulunan Fidan, örgütün yönetim kabiliyetine sahip olduğunu savundu. HTŞ ile ilgili olarak "Bunlar dışarıdan örgüt diye nitelendirip bir köşeye atacağınız şey değil" ifadelerini kullanan Fidan, "Suriye'nin artık hakim milli bir hükümeti var" diye konuştu.

Fidan, "Sadece İdlib'de 4 milyon Suriyeli kardeşimiz vardı. 4 milyon Suriyeliye geçtiğimiz 5-6 yıl içerisinde belediyecilik hizmetleri, eğitim hizmetleri, temel hizmetler, ulaşım gibi birçok konuda hizmet verme konusunda tecrübeleri oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye, ABD ve AB üyeleri dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde olan HTŞ’nin, Esad rejimini devirmelerinin ardından, söz konusu listeden çıkarılmasına yönelik tartışmalar sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cuma günü Şam'a giderek HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani ile görüşmüştü.

DW / BÜ, EC