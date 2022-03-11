 Türkiye′nin ürettiği SİHA′lar Ukrayna savaşının seyrini etkiler mi? | DÜNYA | DW | 11.03.2022

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DÜNYA

Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar Ukrayna savaşının seyrini etkiler mi?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş internette de bir propaganda savaşı halini aldı. Ukrayna hükümeti ve askeri güçleri, Rus birliklerine büyük zarar verdiklerine dair görseller paylaşıyor. Bayraktar TB2 SİHA'larına dair videolar da var. Türk SİHA'larının savaşta nasıl bir rol oynadığını ve iddia edildiği gibi savaşın gidişatını etkileyip etkilemeyeceğini mercek altına aldık.

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Multimedya Bölümü

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