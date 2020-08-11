 Türkiye’den Yunanistan’a azınlık okulları tepkisi | TÜRKİYE | DW | 12.08.2020

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TÜRKİYE

Türkiye’den Yunanistan’a azınlık okulları tepkisi

Doğu Akdeniz’de egemenlik hakları üzerinden iki ülke arasında gerilim devam ederken Türk Dışişleri Yunanistan’ı "azınlıkların eğitim hakkını ihlal etme politikasına son vermeye" ve okulları yeniden açmaya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki egemenlik hakları üzerinden tansiyon yükselirken Türk Dışişleri’nden Yunanistan’ın azınlık okullarını kapatmasına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın azınlık okullarını kapatmasını "Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçası" olarak gördüklerini söyledi.

Yunanistan'ın, çeyrek yüzyıldır Batı Trakya’daki Türk azınlığın hizmetinde olan ilkokulların faaliyetini, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini gerekçe gösterek, Türk azınlığa danışmadan "geçici durdurma" yoluyla kapattığını söyleyen Aksoy, "Bunun son örneği 8 ilkokulunun daha kapatılmasıdır" dedi. Sözcü, Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, Azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve okulları yeniden açmaya davet etti.

Türkiye medyasına yansıyan bilgilere göre Yunanistan'da 25 yıl önce 231 olan Türk Azınlık ilkokullarının sayısının 115’e indi. Buna karşın Türkiye'de şu an hizmet veren 7 Rum azınlık okulu bulunuyor. Bunların 6’sı İstanbul’da, birisi Gökçeada'da bulunuyor.

Resmi olmayan verilere göre Yunanistan'daki Türk azınlığın 150 bin, Türkiye'de Yunanca konuşan Rum azınlığın ise 4 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

DW / DBN, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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