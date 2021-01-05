 Türkiye′den Yunanistan ile görüşmeler için tarih | AVRUPA | DW | 11.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Türkiye'den Yunanistan ile görüşmeler için tarih

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılması için Yunanistan'a yaptığı davetin ardından Dışişleri ilk görüşmenin 25 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşeceğini açıkladı.

default

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere yeniden başlamaya davet etmesinin ardından Bakanlık'tan somut tarih açıklaması geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile 2016'da son bulan istikşafi görüşmelerin 61'inci turunun 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada "Türkiye olarak açık bir davette bulunmak istiyoruz. Ev sahibi ülke biziz. Tarihini bu müzakereleri yürüten arkadaşlarımız Yunanistan’daki muhatapları ile belirleyecektir. Ama biz bugünden itibaren hazırız. Bu ilk görüşmeden sonra da Edi Rama'nın daveti üzerine yine Tirana'ya giderek Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile de görüşmeye hazırım. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu daveti geri çevirmez ve istikşafi görüşmeler de bu ay içinde başlar" demişti.

Çavuşoğlu'nun açıklaması sonrasında Yunan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'den henüz bu yönde bir davet alınmadığını belirterek kıta sahanlığı dahil olmak üzere egemenlik haklarıyla ilgili görüşmelere hazır olunduğunu kaydetmişti. Bakanlık sözcüsü Aleksandros Papaioannu, "Yunanistan, Türk tarafından gelecek, Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı sınırlarının belirlenmesi konusunda bu tür bir davete uluslararası hukuk uyarınca yanıt verecektir" açıklamasını yapmıştı.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Yunanistan'dan 12 mil açıklaması

Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma kararı önümüzdeki hafta meclis gündemine geliyor. Hükümet sözcüsü Ege'ye atıfla, "diğer egemenlik alanlarında da bu hakkı saklı tuttuklarını" söyledi.  

Atina: Oruç Reis kaldıkça istikşafi görüşme yapmayız

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, "Oruç Reis bölgede kaldığı sürece Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapmayacağız" dedi.  

Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelerde anlaştı

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkla olarak güven artırıcı önlemler alınması ve istikşafi görüşmelerin yapılması konusunda anlaştı.  

Yunanistan: Türkiye ile görüşme tarihi henüz belirlenmedi

Yunanistan, Türkiye ile başlatılması planlanan görüşmelerle ilgili henüz bir tarih belirlenmediğini bildirdi. Öte yandan AB Komisyonu Başkanı'nın Erdoğan'la görüşmesi sonrasında Kıbrıs'a güvence verdiği kaydedildi.  

Benzer içerik

Zypern Manöver von Griechenland, Zypern & Frankreich

Yunanistan ve İsrail askeri işbirliğini genişletiyor 05.01.2021

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de anlaşmazlık içinde olan Yunanistan, İsrail'le bir savunma anlaşması yaptı. Yunanistan, İsrail'den eğitim uçakları alacak ve Yunan hava kuvvetlerinin eğitimi için bir uçuş okulu kurulacak.

Griechenland | Kyriakos Mitsotakis besucht die griechisch-türkische Grenze

Yunanistan zorunlu askerlik süresini uzatıyor 11.01.2021

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşayan Yunanistan zorunlu askerlik süresini uzatıyor. Mayıs ayından itibaren askerlik süresi 9 yerine 12 ay olacak, asker sayısı da artırılacak.

Symbolbild Flaggen Türkei Griechenland

Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelerde anlaştı 08.10.2020

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkla olarak güven artırıcı önlemler alınması ve istikşafi görüşmelerin yapılması konusunda anlaştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yunanistan'dan 12 mil açıklaması

Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma kararı önümüzdeki hafta meclis gündemine geliyor. Hükümet sözcüsü Ege'ye atıfla, "diğer egemenlik alanlarında da bu hakkı saklı tuttuklarını" söyledi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  