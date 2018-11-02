 Türkiye′den yaptırım muafiyeti açıklaması | DÜNYA | DW | 03.11.2018

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DÜNYA

Türkiye'den yaptırım muafiyeti açıklaması

İran'a yönelik yaptırımları devreye sokacak olan ABD, sekiz ülkeyi yaptırımdan muaf tuttu. Ticaret Bakanı Pekcan, muaf kalacak ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğu yönünde bilgi geldiğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlardan bazı ülkelerin geçici olarak muaf tutulacağı yönündeki açıklamasıyla ilgili Türkiye'den bir değerlendirme geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, muaf kalacak ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğu yönünde bilgiler geldiğini söyledi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pekcan, "İlk bilgiler Türkiye'nin, İran'a yaptırımlardan muaf tutulacak sekiz ülke arasında yer aldığı yönünde. Petrol harici neyi kapsıyor göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin petrol ithalatçısı TÜPRAŞ'ın ambargodan kademeli olarak muaf tutulması yönünde ABD ile anlaştığı belirtiliyor. Konuyla ilgili DW Türkçe'ye bilgi veren bir Enerji Bakanlığı yetkilisi, İran ambargosu ile ilgili görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürüdüğünü belirterek "TÜPRAŞ'a petrol ithalatında kademeli muafiyet sağlanacağını" söylemişti.

Daha fazlasını okumak için: İran yaptırımlarında Türkiye'ye kademeli muafiyet beklentisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 5 Kasım'da yürürlüğe girecek İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili dün açıklamada bulunmuştu. Pompeo, ABD'nin sekiz ülkenin geçici olarak İran'dan asgari miktarda petrol ithal etmeye devam etmesine izin vereceklerini söylemişti.

Daha fazlasını okumak için: ABD'den İran yaptırımlarında sekiz ülkeye muafiyet

Söz konusu sekiz ülkenin isimlerini açıklamayan Pompeo, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin muafiyet kapsamında olmadığını belirtmişti.

Rtr/ÖA,BÜ 

© Deutsche Welle Türkçe

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ABD'den İran yaptırımlarında sekiz ülkeye muafiyet

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İran yaptırımlarında Türkiye’ye kademeli muafiyet beklentisi

ABD’nin 5 Kasım’da yürürlüğe girecek İran ambargosu için TÜPRAŞ’a muafiyet tanıması bekleniyor. DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre İran'dan petrol ithalatı üçer aylık sürelerle azaltılacak, ancak sıfırlanmayacak. (02.11.2018)  

"Tüpraş ABD ile İran yaptırımlarından muafiyeti görüşüyor"

Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi Tüpraş'ın, Kasım ayında yürürlüğe girecek İran yaptırımlarından muafiyet için ABD'li yetkililerle görüştüğü bildirildi. (18.10.2018)  

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