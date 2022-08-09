Türkiye'den Ukrayna'ya 50 Kirpi

Türkiye Ukrayna'ya şimdiye kadar Kirpi tipi 50 askeri nakliye aracı sevkiyatı yaptı. Ukrayna medyası Ankara'dan 150 aracın daha ısmarlandığını yazdı.

Yaklaşık altı aydır Rus saldırılarının hedefinde olan Ukrayna'dan yapılan açıklamada, şimdiye kadar Türkiye'den kendilerine 50 adet Kirpi tipi zırhlı askeri personel nakliye aracı teslim edildiği duyuruldu.

Ukrayna medyasında Salı günü yayınlanan haberlerde Türkiye'den 150 askeri nakliye aracının daha geleceği belirtildi.

Ukrayna, Rus saldırılarına karşı direnebilmek için büyük oranda uluslararası askeri teçhizat ve silah desteğine gereksinim duyuyor.

Ukrayna'ya en büyük silah desteğini ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sağlıyor.

Kirpi tipi zırhlı araçlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında sıklıkla kullanılıyor Fotoğraf: Arif Altunkaynak/AA/picture alliance

Kirpi araçları nedir?

Kirpi tipi dört çekerli zırhlı personel nakliye araçları mürettebatın yanı sıra on iki asker taşıma kapasitsine sahip.

BMC tarafından üretilen Türk yapımı Kirpi araçlarına, kirpilerin kendini dikenleriyle koruyabilmelerine atıfla bu isim verildi. Mayına karşı dayanıklı olma özelliğine sahip söz konusu araçların başlıca kullanıcısı ise Türk Silahlı Kuvvetleri.

Türkiye, Rus saldırıları nedeniyle büyük kayba uğrayan Ukrayna ile olduğu kadar saldıran taraf olan Rusya ile de yakın ilişki halinde.

Ankara, Ukrayna'da aylarca engellenen tahıl ihracatına ilişkin anlaşmazlığın giderilmesinde önemli rol almış; Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) desteği ile 22 Temmuz'da imzalanan anlaşma sayesinde Ukrayna limanlarında bekletilen tonlarca tahılın gemilerle güvenli şekilde nakliyesine başlanabilmişti.

dpa / TY,ET