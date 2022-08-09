  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
BMC tarafından Türkiye'de üretilen zırhlı muharebe aracı Kirpi ve Türk askerleri, Romanya'da düzenlenen bir tatbikata katılmıştı - (01.06.2021)
Arşiv - Kirpi tipi zırhlı askeri personel nakliye aracı ve Türk askerleriFotoğraf: Baris Seckin/AA/picture alliance
PolitikaUkrayna

Türkiye'den Ukrayna'ya 50 Kirpi

7 saat önce

Türkiye Ukrayna'ya şimdiye kadar Kirpi tipi 50 askeri nakliye aracı sevkiyatı yaptı. Ukrayna medyası Ankara'dan 150 aracın daha ısmarlandığını yazdı.

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeden-ukraynaya-50-kirpi/a-62757127

Yaklaşık altı aydır Rus saldırılarının hedefinde olan Ukrayna'dan yapılan açıklamada, şimdiye kadar Türkiye'den kendilerine 50 adet Kirpi tipi zırhlı askeri personel nakliye aracı teslim edildiği duyuruldu.

Ukrayna medyasında Salı günü yayınlanan haberlerde Türkiye'den 150 askeri nakliye aracının daha geleceği belirtildi.

Ukrayna, Rus saldırılarına karşı direnebilmek için büyük oranda uluslararası askeri teçhizat ve silah desteğine gereksinim duyuyor.

Ukrayna'ya en büyük silah desteğini ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sağlıyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kirpi tipi zırhlı askeri araçlardan oluşan bir konvoy
Kirpi tipi zırhlı araçlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında sıklıkla kullanılıyorFotoğraf: Arif Altunkaynak/AA/picture alliance

Kirpi araçları nedir?

Kirpi tipi dört çekerli zırhlı personel nakliye araçları mürettebatın yanı sıra on iki asker taşıma kapasitsine sahip.

BMC tarafından üretilen Türk yapımı Kirpi araçlarına, kirpilerin kendini dikenleriyle koruyabilmelerine atıfla bu isim verildi. Mayına karşı dayanıklı olma özelliğine sahip söz konusu araçların başlıca kullanıcısı ise Türk Silahlı Kuvvetleri.

Türkiye, Rus saldırıları nedeniyle büyük kayba uğrayan Ukrayna ile olduğu kadar saldıran taraf olan Rusya ile de yakın ilişki halinde.

Ankara, Ukrayna'da aylarca engellenen tahıl ihracatına ilişkin anlaşmazlığın giderilmesinde önemli rol almış; Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) desteği ile 22 Temmuz'da imzalanan anlaşma sayesinde Ukrayna limanlarında bekletilen tonlarca tahılın gemilerle güvenli şekilde nakliyesine başlanabilmişti.

 

dpa / TY,ET

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Sembol fotoğraf: Elektrikçi atölyesinde çalışan yaşlı bir kişi

Almanya'da 70'inde emeklilik tartışmaları

Toplum
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İstanbul'un Gazi mahallesinde bulunan bir cemevinde ibadet eden insanlar - (29.10.2014)

Erdoğan'ın cemevi ziyareti: Aleviler ne istiyor?

Erdoğan'ın cemevi ziyareti: Aleviler ne istiyor?

Toplum
8 saat önce

AYM Gezi Parkı olaylarına bakışını değiştirdi

AYM Gezi Parkı olaylarına bakışını değiştirdi

Hukuk devleti ilkesi
11 saat önce
Sondaj gemisi Abdülhamid Han - (06.07.2022 / Mersin)

Abdülhamid Han: Doğu Akdeniz ısınabilir

Abdülhamid Han: Doğu Akdeniz ısınabilir

Ekonomi
8 Ağustos 2022

Tayvan Çin'e ne kadar bağımlı?

Tayvan Çin'e ne kadar bağımlı?

Politika
8 Ağustos 2022
Afganistan'a Çin tarafından yapılan pirinç yardımından yararlanan bir Afgan kızı - (07.04.2022)

Afganistan'da açlık felaketi

Afganistan'da açlık felaketi

Ekonomi
7 Ağustos 2022
Griechenland Feuer auf Lesbos

Küresel ısınma: Orman yangınlarıyla nasıl mücadele ediliyor?

Küresel ısınma: Orman yangınlarıyla nasıl mücadele ediliyor?

İklim
6 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön