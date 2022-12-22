Türkiye'den Taliban'a tepki

Taliban'ın kadınlara getirdiği üniversite eğitimi yasağına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu yasağın İslami ve insani olmadığını ve Türkiye'nin bu kararı reddettiğini dile getirdi.

Taliban yönetiminin kadınlara getirdiği üniversite eğitimi yasağına karşı Kabil'de protestolar sürerken, dünyadan da tepkiler gelmeye devam ediyor. Türkiye ve Suudi Arabistan'dan da son olarak kararı eleştiren ülkeler arasına katıldı.

Yemen Cumhuriyeti Dışişleri ve Yurt Dışındaki Yemenliler Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile Ankara'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Taliban rejimini eleştirerek, "Kız öğrencilerine yönelik eğitim yasağı gerçekten bizleri derinden üzdü. Ciddi bir endişe kaynağıdır" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu Taliban yönetimine kapsayıcı olmaları yönünde tavsiyede bulunduklarını belirterek, "Bu yasak İslami de değil insani de. Biz bu kararı reddediyoruz. Kadınların eğitiminin Afganistan'a ne zararı ve bu yasağın ne faydası var? Mantıklı bir açıklaması olsun. Dinimiz İslam, eğitime karşı değil, tam tersine eğitimi destekliyor. Taliban'ın bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu Fotoğraf: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance

Türkiye'nin Afgan öğrencilere burs vermeye devam edeceğini belirten Bakan, "Türkiye'de de çok sayıda Afgan kızımız eğitim görüyor. Bunlardan biri de üniversite sınavında 1'inci olan kızımız, Hacettepe Tıp Fakültesi'nde eğitim görüyor. Bu kızımız doktor olduğunda Afgan halkına ne zararı olacak? Bir kadın öğretmenin, hemşirenin Afganistan'a ne zararı olacak? Umarım bu kararlarından vazgeçerler" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise karardan "şaşkınlık ve üzüntü" duyulduğu ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın "Bütün İslam ülkeleri için hayret verici" olduğu belirtildi. Ortadoğu ülkelerinden Katar da, daha önce kararı kınamıştı.

Afganistan'da protesto gösterileri

Öte yandan Afganistan'da da karara karşı tepkiler sürüyor. Başkent Kabil'de Perşembe günü toplanan onlarca yüksek okul ve üniversite öğrencisi özgürlük ve eşitlik sloganları attı. Güvenlik güçlerinin bu gruptan bazı eylemcilerle bazı gazetecileri gözaltına aldığı bildiriliyor.

Taliban bu hafta başında kadınlara özel ve devlet üniversitelerine gitmeye bir sonraki emre kadar derhal son vermeleri talimatı vermişti. Afgan yönetimi henüz karara dair bir açıklama yapmadı ancak Yüksek Öğrenim Bakanlığı Sözcüsü Zeynullah Haşmi sosyal medyada kararın bu hafta düzenlenecek bir basın toplantısında açıklanacağını söyledi.

Taliban kadınlara ve azınlıklara yönelik olarak ılımlı tavır sergileyeceği vaadinde bulunmasına rağmen iktidara geldikten sonra kendi şeriat yorumunu uyguluyor.

Kız öğrencilere orta ve lise eğitimini yasaklayan Taliban yönetimi kadınlara istihdam piyasasında birçok alanı da yasakladı. Ülkede kadınların parklara ve spor salonlarına gitmesine de izin verilmiyor.

DHA,AP / SSB,ET